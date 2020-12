Galli frena l'entusiasmo: "Non ne usciremo prima di un anno"

Vaccino o non vaccino, il Coronavirus non lascerà tanto presto il nostro Paese. Ne è convinto il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, uno dei primi a garantire la propria adesione alla campagna vaccinale. Il prossimo 27 dicembre, quello che è ormai stato soprannominato com V-day, il professor Galli sarà infatti uno dei primi medici a vaccinarsi, come dichiarato dalle agenzie di stampa. Nonostante questa prova di fiducia, il medico del Sacco, il quale si è detto lieto di prestare il proprio nome alla causa, è convinto che ci vorrà ancora del tempo prima di lasciarci la terribile esperienza del Covid-19 alle spalle.

Dunque, anche se la campagna vaccinale procederà nel modo migliore, occorrerà attendere ancora un anno circa per potersi finalmente considerare fuori pericolo. Questo, almeno, a detta del professor Massimo Galli. "Dipende da quanto si riuscirà a vaccinare, quando andremo a costruire la barriera che il virus non riuscirà a valicare per andare ad infettare persone ancora suscettibili perché non immunizzate" , è la considerazione fatta dal direttore di Malattie infettive del Sacco riportata da Agi. " Comunque dubito che la partita si chiuda prima di un anno, anche perché delle dosi di vaccino previste ce ne sono diverse che saranno in ritardo". Una volta vaccinata la popolazione, il periodo di transizione "sarà necessariamente critico, perché per come siamo messi in questo momento avremo i nostri problemi: non siamo ancora fuori dalla seconda ondata e quindi probabilmente continuerà, rischiamo che ci siano delle riaccensioni, questa è una probabilità elevata".