"Meghan è bugiarda...": calvario giudiziario per il conduttore

Piers Morgan, conduttore televisivo e giornalista britannico, è stato assolto in merito ai suoi commenti caustici espressi in diretta a marzo a carico di Meghan Markle, consorte del principe Harry. La bufera sull'anchorman, all'epoca alla guida del talk show Good Morning Britain in onda sull'emittente Itv, era scoppiata dopo che lui aveva attaccato ferocemente la duchessa di Sussex all'indomani dell'intervista da lei concessa a Oprah Winfrey. Nell'intervista-bomba, la Markle aveva denunciato di avere avuto pensieri suicidi nel periodo di vita a corte e di avere intercettato atteggiamenti d'impronta razzista contro suo figlio Archie da parte della famiglia reale britannica. Morgan aveva allora commentato quell'intervista nel suo talk utilizzando parole incendiarie verso la duchessa e accusandola di mentire, per poi battibeccare con lo staff del suo stesso programma, abbandonare polemicamente la trasmissione e dimettersi da Itv.

Contro il polemico conduttore era stato quindi aperto, su impulso di una petizione firmata da quasi 60.000 persone e di una denuncia avanzata dagli stessi Harry e Meghan, un procedimento sanzionatorio da parte dell'Ofcom, l'ente britannico di regolazione dei media. Nonostante la forte pressione dell'opinione pubblica, Morgan, che ha coniato per la Markle l'epiteto " principessa Pinocchio ", l'autorità di vigilanza ha stabilito ieri che il giornalista non merita alcuna punizione. Pur censurando le parole di Morgan " potenzialmente offensive " e " animate da toni di disprezzo " verso la duchessa, l'ente ha riconosciuto all'anchorman il diritto a esprimere le proprie opinioni, sottolineando che un provvedimento punitivo nei suoi confronti avrebbe rappresentato una forma di " congelamento della libertà di espressione ".

Dopo l'emissione del verdetto, il polemico giornalista ha esultato parlando di " vittoria per la libertà di parola " e domandando sarcasticamente, tramite i social, se non sia il caso di riavere indietro il suo vecchio lavoro a Itv. Morgan ha poi rinfacciato alla " principessa Pinocchio " la sua assoluzione e ha quindi rivelato alla stampa di avere ricevuto offerte di lavoro " a un ritmo accelerato " dopo la decisione a lui favorevole adottata dall'Ofcom.

I’m delighted OFCOM has endorsed my right to disbelieve the Duke & Duchess of Sussex’s incendiary claims to Oprah Winfrey, many of which have proven to be untrue. This is a resounding victory for free speech and a resounding defeat for Princess Pinocchios.

