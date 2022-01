Coltellate al torace: il figlio aggredisce i genitori

Ha accoltellato i genitori lasciandoli in una pozza di sangue per darsi subito dopo alla fuga. È successo questa mattina a Opera, nel milanese, dove un uomo di 28 anni e con gravi problemi psichici, ha tentato di sbarazzarsi di padre e madre. Erano circa le otto quando il 28enne, in cura da tempo nel centro psico-sociale di Rozzano, ha innescato una violenta lite con le due vittime, con le quali conviveva al primo piano di un appartamento.

L'aggressione

Da accertare ancora le cause che hanno innescato la furia violenta e incontrollabile, ma l'aggressore ha sferrato diversi fendenti alla madre 63enne e al padre 83enne, colpendoli in entrambi i casi sia al torace che al collo. Forse credeva di averli uccisi, o forse no, fatto sta che dopo averli lasciati sul pavimento privi di conoscenza il 28enne è fuggito via a bordo dell'auto di famiglia. Pochi minuti dopo essersi messo alla guida l'uomo è stato coinvolto in un incidente stradale nei pressi di San Donato Milanese.

Riconosciuto dalla polizia municipale, intervenuta per i rilievi del sinistro, è stato soccorso dai mezzi del 118 e trasportato per le cure del caso all'ospedale San Paolo di Milano.

I soccorsi alle vittime

Nel frattempo in via Cefalonia, a prestare i primi soccorsi alle vittime, grazie alle segnalazioni dei vicini che hanno sentito le urla, sono stati i carabinieri e i Vigili del fuoco. L'intervento delle fiamme gialle è stato necessario per forzare la porta chiusa appositamente dall'aggressore. Entrambi i coniugi sono stati sottoposti ad un delicato intervento chirurgico e le loro condizioni rimangono gravi. La loro vita è appesa ad un filo. L'anziano si trova ricoverato al Policlinico di Milano, mentre la moglie all'Humanitas di Rozzano. Il figlio attualmente è piantonato dai carabinieri nella sua stanza d'ospedale. Nelle prossime ore si farà chiarezza su quanto accaduto.

Un passato violento

Non è questa la prima volta che in quella famiglia si registrano episodi di violenza innescati proprio dal 28enne. L'ultima aggressione ai danni della madre e mai denunciata alle Forze dell'ordine, è avvenuta pochi giorni fa, a capodanno. Un quadro psichico delicato quello di un figlio difficile da gestire a causa della sua forte aggressività. Proprio per questo motivo in passato l'uomo era stato sottoposto a un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio). Più volte, hanno raccontato i vicini, nelle testimonianze rese dopo l'accaduto, il 28enne si era allontanato da casa dopo aver litigato coi genitori. Una famiglia tranquilla, come tante, hanno detto ancora, se non fosse per i problemi più volte da lui innescati.