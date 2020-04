La gente in strada a Genova. Toti: "Comportamento da idioti"

" I numeri calano anche oggi su malati, terapie intensive e contagiati" . Per questo, adesso come mai, bisogna rimanere a casa. A chiederlo è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha invitato i cittadini a non uscire, " altrimenti questi dati non li potremo più vedere scendere ".

E, dopo aver rinnovato l'appello ai cittadini perché rispettino le misure di contenimento contro il coronavirus e il distanziamento sociale, ha precisato: " Proprio per tornare a passeggiare in posti come via Sestri, che oggi ci ha dato qualche preoccupazione, bisogna stare in casa oggi" . In una foto scattata nella via di Genova, infatti, si vedono persone che passeggiano, alcune senza mascherina, affollando la strada: " Oggi ho visto alcune immagini in determinati luoghi che non sono edificanti- ha detto Toti in conferenza stampa, riferendosi alla foto- Credo che la maggior parte delle persone stia facendo con grande rigore quel che gli abbiamo chiesto. Altrimenti non potrò venire qua a dire che la situazione va meglio ".

L'immagine è stata postata su Facebook dal governatore stesso. " Così proprio non ci siamo - commenta Toti- Così proprio non ci siamo. Vorrei chiedere a questi sconsiderati cittadini se davvero ognuno di loro ha un buon motivo per essere lì. Fare la spesa, andare a comprare un giornale non può essere il pretesto per fare quattro passi al sole" . E aggiunge: " È un comportamento irresponsabile, da idioti" .