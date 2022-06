Bambino scomparso per sette giorni trovato dentro la fogna in Germania

Sette giorni con il fiato sospeso. Le ricerche per trovare il bambino di 8 anni che era scomparso dal suo giardino, erano partite da Oldenburg, Germania, e avevano interessato l'intera area, ma del ragazzino nessuna traccia. Si è pensato subito a un rapimento, la famiglia ha aspettato che qualcuno si facesse sentire per un riscatto, ma i giorni passavano senza alcun esito. Fino a quando un passante ha sentito dei deboli lamenti provenire da un tombino e ha chiamato i soccorsi.

La scomparsa e l'incredibile ritrovamento

Il ragazzino, disabile, era stato visto l'ultima volta nel giardino della sua casa, mentre giocava con alcuni attrezzi. Quando i genitori sono andati a controllarlo, però, il piccolo era scomparso. Le squadre di agenti del posto avevano passato giorni a cercarlo, anche i volontari si erano attivati, ma tutto il lavoro sembrava invano.

Nel frattempo che le indagini andavano avanti, qualcuno dichiarava di aver visto il piccolo passeggiare nella zona o addirittura in compagnia di un adulto. Per questo motivo i familiari angosciati aspettavano che qualcuno si facesse sentire con una richiesta di riscatto. Il tempo passava ma del bambino di 8 anni nulla.

Al settimo giorno un uomo, che stava passeggiando in una via al nord della Germania, era stato attirato da un debole lamento provenire da un tombino. A quel punto aveva deciso di chiamare la polizia e il pronto soccorso. Quando i soccorritori erano scesi per controllare all'interno della fogna, con loro sorpresa, si erano trovati di fronte al ragazzino nudo, infreddolito e disidratato.

Portato d'urgenza all'ospedale i medici hanno riferito che il bambino sta bene e si riprenderà. Al momento rimane sotto osservazione per accertamenti. La polizia sta ancora lavorando sul caso ma l'ipotesi più plausibile è che il ragazzo, con ogni probabilità, si sia arrampicato in un tubo di drenaggio vicino a casa sua e poi si sia perso all'interno degli stretti tunnel.