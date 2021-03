Gf Vip, Rosalinda Cannavò sentita in Procura per la morte di Teodosio Losito

Lo scorso ottobre fecero molto discutere le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, e di Massimiliano Morra nella casa del Gf Vip in merito alla casa di produzione Ares, di cui entrambi hanno fatto parte negli anni passati. Ora, ad attirare l'attenzione degli investigatori sono state alcune dichiarazioni rilasciate dall'attrice in merito a Teodosio Losito, lo sceneggiatore trovato morto nel 2019 per suicidio.

I pm di Roma che indagano sulla morte dello sceneggiatore hanno sentito questa mattina Rosalinda Cannavò in qualità di persona informata dei fatti. Teodosio Losito è morto l'8 gennaio 2019 ma due anni fa non furono fatte ulteriori indagini. I fatti sembravano chiari e il decesso su subito catalogato come suicidio, senza ulteriori indagini. Pare non fu nemmeno fatta l'autopsia sul corpo. Alla luce di quanto dichiarato da Rosalinda Cannavò all'interno del Gf Vip, però, il pm Carlo Villani ha deciso di vederci più chiaro e ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Non una scelta spontanea del giudice di piazzale Clodio ma un atto che fa seguito alla denuncia presentata dai familiari di Teodosio Losito proprio dopo aver ascoltato in tv quanto dichiarato da Rosalinda Cannavò in una discussione con Massimiliano Morra.

Durante le prime settimane di reality, Rosalinda e Massimiliano non avevano ancora rivelato al mondo la verità dietro il loro rapporto. I due attori entrarono nella Casa in qualità di ex fidanzati e solo dopo diverso tempo è uscita fuori la verità. Morra e Cannavò, che quando lavorava per l'Ares cambiò il suo nome in Adua Del Vesco, hanno lavorato a molte fiction Ares e proprio questa casa di produzione è stata al centro dei loro discorsi. I loro discorsi in più di un'occasione si sono concentrati su una presunta "setta" di cui entrambi avrebbero fatto parte nel periodo in cui lavoravano per Ares. All'interno di questa conversazione, i due attori hanno anche fatto cenno alla morte di Teodosio Losito. Rosalinda Cannavò, a detta sua, era particolarmente legata a Teodosio Losito, così come Massimiliano Morra.