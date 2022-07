Ghali fa leva sul buonismo per finanziare l'immigrazione clandestina

In una recente intervista rilasciata per la Repubblica, Ghali dice che non gli interessa se qualcuno può pensare che con la donazione della rescue boat alla ong dei migranti lui si faccia pubblicità, perché " quando fai beneficenza è egoistico pensare a cosa gli altri diranno di te. Aiuto le persone, del resto chi se ne frega ". Sono lontani i tempi in cui l'eleganza imponeva di fare beneficenza in silenzio: Ghali ha annunciato urbi et orbi di essersi economicamente schierato a favore di Mediterranea Saving Humans. Probabilmente non lo fa per pubblicità ma solo per ricercare il consenso dei buonisti della rete che tutti anelano, in un modo o nell'altro. E, infatti, le interviste per celebrarne il buon cuore ora non mancano.

Ghali, nato in Italia da genitori tunisini, cerca di toccare le corde umane più sensibili, spiegando di aver preso questa decisione perché " ho parenti che hanno attraversato il Mediterraneo. Conoscenti che da quel viaggio non sono più tornati. Uno dei miei migliori amici è eritreo e grazie a lui ho scoperto tutto quello che succede prima dell'imbarco ". Ghali, però, non fa cenno a quello che succede dopo. I suoi genitori non sono arrivati in Italia dal mare. Sua madre, come dichiarato tempo fa in un'intervista a Vanity Fair, " ha fatto una tratta strana per giungere in Europa e ha girato un po' prima di arrivare in Italia ". Gli immigrati che arrivano in Italia dal mare, la maggior parte delle volte senza documenti, spesso finiscono per vivere un'esistenza ai margini, sopravvivendo in realtà degradate dove diventano manovalanza per la malavita.