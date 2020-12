L'orrore dei resti in valigia: si cercano altri cadaveri nei dintorni di Firenze

Resti umani saponificati occultati in alcune valigie. Un giallo a tinte sempre più fosche quello che sta tenendo banco dallo scorso 10 dicembre, quando il corpo sezionato di un cadavere è stato rinvenuto nelle campagne di Sollicciano, a Firenze. Ieri, gli investigatori hanno ritrovato un terzo trolley contente le spoglie di una seconda vittima. L'opera di un killer seriale o di una setta satanica? Al momento, non si esclude nessuna pista. Intanto, il giallo s'infittisce di retroscena oscuri e dettagli a dir poco inquietanti.

Resti umani nelle valigie

Il primo rinvenimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 10 dicembre, in un podere tra il carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze Pisa Livorno. A ritrovare il cadavere, fatto a pezzi e in avanzato stato di saponificazione, è stato il proprietario del terreno che, da circa un paio di giorni, mancava da quel luogo. Recatosi in zona per le ordinarie attività di pulitura del campo, tra pozzanghere e sterpaglie, ha notato la presenza di una grossa valigia rigida e piuttosto malconcia. Certo del fatto che non gli appartenesse, ha aperto il bagaglio con molta cautela. Sollevata l'estremità superiore, ha quindi notato dei resti umani sigillati in una sorta di involucro ceroso. Sotto choc, l'anziano ha immediatamente allertato i carabinieri che, nel giro di pochi minuti si sono precipitati in zona. Qualche ora più tardi, gli stessi hanno ritrovato un secondo bagaglio contente le parti mancanti del cadavere fatto a pezzi. Ma non è tutto. A distanza di circa una settimana, nella giornata di lunedì 14 dicembre, un altro trolley è emerso tra la fitta vegetazione della campagna Fiorentina. All'interno conteneva i resti di una donna di età imprecisata; la salma è stata trasferita all'Istituto di medicina Legale di Careggi per gli accertamenti autoptici di rito.

L'autopsia sui corpi

La prima vittima non è stata ancora identificata. Gli esami autoptici, effettuati lo scorso fine settimana, hanno accertato che si tratta di un uomo adulto, in età matura (40/50 anni), di carnagione chiara. Ampia la finestra temporale per datare il decesso: da sei mesi a due anni indietro rispetto al ritrovamento dei resti. Lo sconosciuto, mostrante tatuaggio su un avambraccio, sarebbe stato ucciso con una coltellata alla gola. Questo è quanto hanno dedotto il medico legale Stefano Pierotti e il maggiore dei carabinieri Alessandro Coli, esperto del Ris, che stanno lavorando al caso. Quanto al secondo corpo, invece, gli esami autoptici sono in programma per le prime ore di questo pomeriggio. Nelle prossime settimane, saranno disponibili i risultati dei test del Dna che, messi a confronto con le generalità nelle banche dati sulle persone scomparse, si spera possano fornire elementi utili all'identificazione dei due cadaveri.

Le indagini

Le indagini del caso, coordinate dal sostituto procuratore Ornella Galeotti, sono affidate ai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze e della compagnia Firenze Oltrarno. Al momento, è stato aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio e occultamento di cadavere ma non si escludono altre piste, quali l'opera di un killer seriale o di una setta satanica. Quanto al macabro rinvenimento, si ipotizza che la valigie siano state gettate o lanciata dalla Fi-Pi-Li. Per questo, oltre a setacciare la zona, si cercano telecamere lungo la superstrada - ma anche nell'area intorno ai terreni - che possano aver ripreso qualcosa. Ricerca anche questa improba: l’area è difficilmente accessibile, in parte coltivata a orti, in parte invasa da vegetazione spontanea, ma soprattutto è molto paludosa, soprattutto a seguito della pioggia caduta in città negli ultimi giorni. Un'altra ipotesi è che qualcuno le abbia scaricate tra i rovi e le erbacce arrivando in auto vicino al campo. Non si esclude neppure che in quel caso l'autore del macabro gesto abbia voluto lanciare un messaggio data la vicinanza con il carcere di Sollicciano; ma questa ipotesi è ritenuta scarsamente probabile, vista la casualità del ritrovamento delle valigie. Da quanto tempo si trovassero lì le valigie è un altro interrogativo di non facile soluzione per gli investigatori. Le valigie notevolmente usurate e infangate, si ipotizza, sarebbero state nel campo da almeno un anno.