"Incontro hot". Il finto annuncio poi la bufera sulla direttrice d'orchestra

Sulla pagina Facebook di Gianna Fratta, da alcuni mesi alla guida dell'Orchestra sinfonica siciliana, è apparso un annuncio volto a pubblicizzare il concerto da lei stessa diretto venerdì sera al Teatro Politeama di Palermo con Marta Argerich. “Vi do un appuntamento amoroso. No perditempo. Solo veri interessati ad esperienze di gruppo eccitanti, appassionate e piene di musica. Tutto in diretta streaming” sono queste le parole scelte dal direttore d’orchestra per interessare il grande pubblico all’appuntamento di tutto rispetto.

Ecco perché non è piaciuto

Ma, come riportato da Quotidiano.net, l’iniziativa sembra non essere piaciuta a Marianna Caronia, la parlamentare della Lega all'Assemblea regionale siciliana, che ha commentato il post della Fratta, nota anche per il suo matrimonio con il cantante rock Piero Pelù. “L'avrà considerata una simpatica boutade pubblicitaria, ma le parole utilizzate da Gianna Fratta per invitare a una diretta streaming sono decisamente di cattivo gusto, fuori luogo e, soprattutto, indicano una gran confusione tra ruoli pubblici e strumenti privati”. Ma come se non bastasse, la parlamentare ha anche chiesto di nominare il consiglio di amministrazione della Fondazione: “Oltre a toni decisamente inappropriati per chi svolge una funzione pubblica lautamente retribuita vi è anche la gravità del rimando a un canale privato per seguire la diretta streaming della Fondazione, quando quest'ultima possiede strumenti di comunicazione. Un motivo in più perché il governo regionale provveda a nominare il cda della Fondazione, permettendo di riprendere un normale percorso gestionale, che si spera ponga fine agli eccessi dell'attuale dirigenza” .

"Non c'è bisogno di spogliarsi"

Il direttore non ha risposto in modo diretto, preferendo invece pubblicare un nuovo post intitolato a caratteri cubitali: “NON C'È BISOGNO DI SPOGLIARSI”. Nel quale racconta di aver ricevuto la mail di una giovane artista che si propone per dei concerti, nella quale missiva ha allegato, insieme al cv, foto di indubbio interesse estetico. La Fratta ha quindi poi spiegato che per suonare il pianoforte non occorre sdraiarsi mezze nude sulla coda, o essere particolarmente scollate e neppure indossare una minigonna per suonare il violoncello, perché con un tale abbigliamento “non ha un suono più bello”. Insomma, schiene totalmente nude, gambe scoperte e trampoli ai piedi non servono per suonare.