Giochi, Sisal lancia la nuova app Casinò e Slot

Sisal prosegue e rafforza le sua strategia di digitalizzazione e innovazione e lancia la nuova app Casinò e Slot, la prima applicazione nativa rilasciata dall’azienda leader nel mercato online con oltre 1 milione di visite al giorno, che è concepita per “assicurare ai propri clienti un’esperienza distintiva, sicura e coinvolgente”.

Ultimo step, in ordine di tempo, del percorso di innovazione digitale attraverso il quale Sisal si pone l’obiettivo di sviluppare e gestire tecnologie e sistemi di gioco proprietari sempre più evoluti. Alle soluzioni tecnologiche d’avanguardia, la nuova app aggiunge un’offerta di gioco immersiva, puntando su un design accattivante, una maggiore fluidità nelle animazioni e un customer journey di altissimo livello e totalmente personalizzabile.

Nell’ottica di un’esperienza di gioco multicanale, l’app è in costante dialogo con il portale Sisal con il quale condivide preferenze e impostazioni del consumatore – dai giochi più utilizzati ai movimenti del conto - e attenta a fornire a ciascuno tutte le informazioni necessarie in tema di Gioco Responsabile, Gioco Sicuro e Certificazioni a vantaggio di una "maggiore consapevolezza sulla propria attività di gioco". Non solo, la tutela al consumatore viene garantita anche dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli che verifica il corretto funzionamento di ogni gioco attraverso un processo di certificazione del gioco e delle transazioni tramite le più moderne tecnologie.

La rinnovata app Casinò e Slot, infine, in linea con il Programma di Gioco Responsabile di Sisal, punta a ridurre al minimo le componenti di rischio, rendendo disponibili strumenti di protezione del consumatore quali limitazioni di deposito fino alla possibilità di autoesclusione dal gioco che può essere temporanea o permanente. È un percorso in continua evoluzione che prevede nel prossimo futuro proposte sempre più in linea con le preferenze e dei giocatori e ulteriori strumenti di player protection. Perché - ricorda l’azienda - il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

L’offerta di giochi, - sottolinea ancora Sisal - è la più ampia e diversificata del mercato, l’app Casinò e Slot offre divertimento e svago perfettamente fruibili sia da smartphone che da tablet. Tra i giochi proprietari più apprezzati, si distinguono Or d’Egipte e Dark Treasure. Veste grafica e di grande effetto, menù di navigazione chiaro e intuitivo, sia su smartphone e tablet Android e iOS, completano le operazioni di aggiornamento e il passaggio alla nuova app Casinò e Slot Sisal.