Giordania, muore turista italiano colpito da un masso nel sito archeologico di Petra

Un turista italiano di 32 anni, in queste ore, ha perso la vita ad al Khazneh, nei pressi del sito archeologico di Petra, in Giordania, a causa della caduta di massi dovuta in seguito alle forti piogge che hanno colpito il Paese. A rendere nota la notizia sono stati alcuni media locali, che in queste ore stanno cercando anche di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato in compagnia di altri tre connazionali.

Chi è la vittima

Secondo quanto riportato da alcune fonti della Farnesina, si tratterebbe di Alessandro Ghisoni. Intanto, le autorità locali stanno indagando sullo svolgimento del crollo e stanno supervisionando le immagini a circuito chiuso nella zona. Secondo l'autorità regionale per il turismo di Petra, le frane sarebbero state provocate dalle forti piogge cadute nei giorni scorsi, che avrebbero mosso pietre e detriti lungo le pareti della stretta valle che circonda il sito, tra i più famosi del Medio Oriente. In base alle prime ricostruzioni, al momento dell'accaduto, sul luogo dell'incidente non sarebbero state presenti altre persone. Secondo quanto riportato da La Libertà, quotidiano locale di Piacenza, la vittima sarebbe un ingegnere piacentino, in Giordania insieme ad alcuni familiari. L'ambasciata d'Italia ad Amman, in stretto raccordo con la Farnesina, e in contatto con le autorità locali, sta seguendo fin dal primo momento il caso.

La caduta dei massi

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si trovava in vacanza nel sito monumentale giordano insieme alla moglie e ai cognati. In base a quanto appreso, sarebbe stato colpito in testa da un masso caduto dall'alto. La pietra si sarebbe staccata da una parete rocciosa a causa del maltempo che, negli ultimi giorni, avrebbe colpito il Paese. L'uomo, che dopo il colpo si sarebbe accasciato a terra, è stato soccorso da due medici che facevano parte della comitiva di escursionisti.

La morte in ambulanza

Poco dopo il primo intervento, sembrava che il 32enne potesse riprendere i sensi, ma il suo cuore ha smesso di battere sull'ambulanza che lo stava trasportanto all'ospedale più vicino. La moglie, sposata con l'uomo dallo scorso luglio, avrebbe immediatamente avvertito i genitori dell'uomo, che si sarebbero attivati per partire verso la Giordania. La coppia era in vacanza in uno dei siti archeologici più visitati al mondo. Petra si trova a 250n chilometri a sud della capitale Amman, in un bacino tra le montagne a est di Wadi Araba, cioè la grande valle che si estende dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba, nel Mar Rosso.