"Giovani senza rispetto". E la discoteca è costretta a chiudere

Una provocazione, a voler essere sinceri anche inaspettata, quella messa in atto dal 45enne Daniele Lamperti, proprietario di una discoteca a Varese. L’imprenditore, stufo dell’arroganza e della maleducazione dei clienti del suo locale, soprattutto i più giovani, ha deciso di chiudere i battenti per un fine settimana. La vicenda di Lamperti è stata raccontata dal Corriere della Sera. Venerdì scorso le ultime intemperanze dei ragazzi, soprattutto sedicenni, i quali mostrano totale disprezzo verso le regole, non rispettando la coda e insultando i buttafuori. Uno spettacolo indecente che ha mandato su tutte le furie il titolare della discoteca, la quale può contenere fino a mille persone. Lamperti ha affidato ai social media il suo sfogo.

“Al di là di qualsiasi vostra deduzione, interpretazione o invenzione – ha scritto l’imprenditore sulla sua pagina Facebook – non abbiamo chiuso perché ci mancano i permessi, perché ci hanno fatto chiudere, perché è successo qualcosa di irreparabile o perché non funziona l’impianto o per problemi tecnici come in precedenza abbiamo annunciato. Abbiamo chiuso perché ci avete rotto…” . Lamperti ha elencato tutte le intemperanze dei giovani clienti, gesti non tollerabili che si ripetono ogni sera. “Siamo saturi dei vostri litigi – ha continuato – d ella vostra arroganza, della vostra supponenza, della vostra maleducazione, della vostra ignoranza, della vostra mancanza di rispetto per chi lavora, del vostro tutto dovuto, delle vostre attese al cancello per ore aspettando uno sguardo amico per non pagare, per bere gratis, per sentirsi protagonisti con un bracciale del privé” .