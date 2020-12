Gismondo: "Terza ondata? Basta previsioni, siamo medici non maghi"

Ultimamente non si fa altro che parlare della cosiddetta "terza ondata", come se la paura e la tensione in questi ultimi mesi non siano state sufficientemente elevate e non abbiano messo già duramente alla prova la popolazione. Eppure sono in tanti a profetizzare una nuova, e se possibile, ancor più feroce riacutizzazione del Covid-19, per poi passare a dare la propria personale salvifica ricetta per evitare un nuovo impennamento della curva.

Ad imporre una brusca frenata a questo pessimistico tam-tam ci pensa la dottoressa Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. Intervistata dall'agenzia AdnKronos, la professionista ha infatti dichiarato senza alcuna esitazione che al momento non è possibile parlare per certo di una terza ondata. Potrebbe esserci, ma potrebbe tranquillamente anche non esserci. Dunque perché terrorizzare i cittadini?

Potrebbe forse spiegarlo il microbiologo e docente all'Università di Padova Andrea Crisanti, che durante un suo intervento nel corso della trasmissione "L'aria che tira" ci è andato giù pesante: "La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante. L'Italia alla fine della prossima settimana sarà il Paese con più morti in Europa, non è qualcosa di cui essere orgogliosi". E ancora: "La terza ondata è una certezza in questa situazione, non c'è bisogno di previsioni. Con la riapertura delle scuole e delle attività produttive, abbiamo offerto una grande occasione al virus e i contagi sono esplosi".