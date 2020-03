Giuseppe Giangrande positivo al covid-19, è stato dimesso

Il maresciallo Giuseppe Giangrande, ricordato per essere stato gravemente ferito dinanzi a palazzo Chigi il 18 aprile 2013, si è recentemente ammalato di covid-19. Fortunatamente, il militare non è in pericolo di vita ed ora sta meglio. È stato quindi dimesso dall'ospedale fiorentino di Careggi. Come si legge dall'agenzia Ansa, Giangrande ha trascorso 5 giorni di degenza e adesso terminerà le cure a casa, a Prato. A confermarlo la figlia Martina che, dal giorno dell'attentato, si occupa di lui. Intervistata al telefono, Martina ha dichiarato: " Sta discretamente bene, ora possiamo stare vicini, continuerò ad aiutarlo". Martina Giangrande ha rilasciato anche delle dichiarazioni al settimanale Giallo, nel corso delle quali ha affermato: " Quando ho sentito squillare il telefono in piena notte mi è caduto il mondo addosso. La mia mente è improvvisamente tornata a 7 anni fa, quando mi chiamarono per dire che mio padre era stato vittima di una sparatoria. Ho avuto il cuore in gola, ho temuto di nuovo di perderlo e avevo il terrore di rispondere".

Giuseppe Giangrande positivo al coronavirus, ora sta meglio

Martina, figlia del maresciallo Giuseppe Giangrande, ha ricordato la terribile notte in cui è stata informata che il padre era stato trovato positivo al coronavirus: " Per fortuna mi hanno subito tranquillizzato, mi hanno detto che papà stava bene ma che, purtroppo, era stato contagiato dal coronavirus. È stato un fulmine a ciel sereno, perché eravamo rimasti sempre a casa". La donna ha temuto seriamente per la sorte del genitore, del resto, il covid-19 ha mietuto numerose vittime nel nostro paese. Il 20 marzo 2020 è stato un venerdì nero per il nostro paese: 627 decessi in un solo giorno. Tornando a Giuseppe Giangrande, ricordiamo che il militare è costretto sulla sedia a rotelle dal giorno del ferimento avvenuto mentre era in servizio dinanzi a palazzo Chigi a Roma.