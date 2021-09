Gkn, il tribunale ferma i licenziamenti

Sul caso Gkn, i sindacati colgono una prima vittoria. Il tribunale di Firenze ha revocato l'apertura dei licenziamenti collettivi per l'azienda di Campi Bisenzio (Firenze). I giudici hanno dunque dato ragione a Fiom-Cgil, che aveva impugnato il procedimento avviato per i 422 dipendenti licenziati. La multinazionale, secondo il tribunale, ha violato l'art.28 dello Statuto dei lavoratori: Gkn avrebbe messo in atto comportamenti per limitare la libertà sindacale. Questo pomeriggio, in una lettera inviata al Mise, al ministero del Lavoro e ai sindacati, Gkn ha annunciato di aver interrotto la procedura dei licenziamenti.

Il caso Gkn si era aperto a metà luglio, quando la multinazionale - specializzata nella produzione di componenti destinate alle industrie del settore automobilistico e aerospaziale - aveva informato i lavoratori che erano stati licenziati. La comunicazione era arrivata via mail. L'intenzione dell'azienda era quella di spostare la produzione in Polonia e chiudere lo stabilimento di Campi Bisenzio, che fino al 1994 fu di proprietà della Fiat. Per oggi era stato convocato un tavolo di confronto con il ministero del Lavoro e quello dello Sviluppo economico, visto che Gkn non ha manifestato alcuna intenzione di fare passi indietro e cercare alternative alla chiusura.

Il tribunale - si legge nel provvedimento - " in parziale accoglimento del ricorso " dei sindacati ha imposto alla multinazionale di " revocare la lettera di apertura dei licenziamenti " e " porre in essere le procedure di consultazione e confronto e dell’accordo aziendale del 9 luglio 2020 ". Gkn è stata anche condannata a pubblicare il testo integrale del provvedimento su diversi quotidiani e a risarcire le spese legali alla Fiom. In particolare, l'azienda avrebbe violato " L'obbligo di informare il sindacato circa l'esistenza di condizioni che inducano l'azienda a valutare la necessità di effettuare dei licenziamenti ".