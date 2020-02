"Vendo euro, sterline e dollari". Il grande affare dei soldi falsi

Spaccio di droga e hacker digitali. Nel nostro girovagare nel mondo del web ci siamo imbattuti in diversi tipi di “criminali digitali”. E di conseguenza anche nei loro diversi business. Ma non abbiamo di certo finito. Abbiamo scovato una figura che mai avremmo pensato di conoscere: il falsario 2.0.

Il modus operandi è il medisimo dei venditori di morte e dei borseggiatori di profili social: una foto, in questo caso di denaro contante, sui gruppi più popolati e un messaggio inequivocabile “ chi ne vuole, mi scriva ”. Il falsario online non ha bisogno di scrivere troppo. A parlare sono le immagini. E infatti una di queste coglie la nostra attenzione: “ Siamo interessati ”.

Il tempo è denaro e la risposta ci arriva in un batter d’occhio: “ Andate a questo link ”. Cliccando veniamo catapultati in gruppo per l’acquisto di banconote. Siamo nel posto giusto. La presentazione recita: “ Compra banconote di alta qualità ”. E ancora: “ Siamo specializzati nella produzione di soldi contraffatti non rilevanti quali dollari, euro, sterline, Canada e Messico ”. Insieme a noi altri 9000 utenti sono “ iscritti ” alla chat di gruppo.

"Siamo il miglior produttore di banconote false"

Scorriamo la chat di gruppo: è impostata per non permettere a nessuno di scrivere. Una sorta di newsletter per soli iscritti. Scorrendo tra le rotoli di denaro, borse ripiene di mazzette da 50 euro e cofani di auto riempiti di scatoloni "milionari", troviamo diverse informazioni. I produttori di denaro fasullo si definiscono come “ il miglior produttore di banconote false, passaporti nuovi e di alta qualità, patente di guida, carte d'identità, carta verde, certificati, documenti di diplomi ”.Inoltre, precisano: “ C on oltre un miliardo di prodotti che circolano in tutto il mondo ”.

Ovviamente, le loro offerte sono le migliori sul mercato. Ne vanno fieri. E ammettono che si possono acquistare “ banconote false originali di alta qualità e documenti falsi ”. E dulcis in fundo: le produzioni “ non sono fatte in casa ma sono industriali e professionali. Da tecnici IT di alta qualità provenienti da Stati Uniti, Russia, Corea e Cina. Offriamo contraffazioni autentiche di alta qualità per le seguenti valute ”. Abbiamo di fronte dei veri professionisti.

Poi i consigli per l'utilizzo

Professionisti anche nel evitare la legge. Tanto da elencare le funzioni di sicurezza dei loro ricchissimi prodotti: “ Stampa sollevata, stampa UV, finestre trasparenti, ritratto metallico, segni tattili, dispositivo di registrazione, costellazione filigrana EURion ”. E via così. Non solo, suggeriscono anche dove usare i contanti: “ Grandi negozi, ma preferibilmente piccoli, stazioni di servizio, casinò, stazioni di autobus e treni ”. Un servizio a tout court.