"Grasso e totalmente calvo": dove si trova l'uomo più ricercato d'Italia

Matteo Messina Denaro, il criminale maggiormente ricercato in Italia, considerato tra i latitanti più pericolosi al mondo, potrebbe aver trovato il proprio nascondiglio negli Emirati Arabi Uniti, per la precisione a Dubai. Questo secondo quanto emerso da un'inchiesta condotta dal settimanale Oggi, che nel prossimo numero riporterà un'accurata indagine condotta sui criminali italiani rifugiati nella nazione della penisola araba.

Ingrassato e calvo, quasi irriconoscibile, Messina Denaro farebbe parte di quei latitanti che attualmente si trovano negli Emirati Arabi.

Il superboss a Dubai

"U Siccu", così veniva chiamato il grande capo di Cosa Nostra, vivrebbe adesso a Dubai, come riferito al settimanale Oggi da alcune fonti. Ad essere a conoscenza di questo fatto anche gli alti vertitici investigativi ed il mondo della politica. In possesso di un passaporto italiano a controllo biometrico (con generalità naturalmente false), Matteo Messina Denaro, 59 anni, ha continuato tranquillamente a viaggiare. In seguito allo scoppiare dell'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Sars-Cov2, nessuno lo ha più visto di recente a Dubai a differenza di altri latitanti italiani, che hanno scelto di non spostarsi.

In realtà dal 2018 esiste un trattato per l'estradizione stipulato fra Italia ed Emirati Arabi: a causa dell'eccessiva burocrazia, tuttavia, l'applicazione dello stesso risulta davvero molto difficile, cosa che va a favorire inevitabilmente i criminali in fuga.

L'impegno delle forze dell'ordine