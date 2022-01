Grave incidente d'auto per Alfio Marchini: "Vivo per miracolo"

Se l'è vista davvero brutta Alfio Marchini. La scorsa notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre viaggiava sull'autostrada A14, all'altezza di Loreto, nelle Marche. La sua auto, un'Audi, si è ribaltata. Fortunatamente l'incidente non ha avuto gravi conseguenze per lui, uscito dal veicolo, distrutto, con le sue gambe e in seguito trasportato all'ospedale Torrette di Ancona.

"Diciamo un bel miracolo - dice Marchini all'Adnkronos commentando il pericolo scampato -. Sto bene, anche grazie al personale medico straordinario. Probabilmente la macchina, che non è mia, ha avuto un problema, ma è tutto bene quel che finisce bene".

Nel 2016 Marchini si presentò alle elezioni amministrative di Roma ottenendo il 10,99%, arrivando al quarto posto dietro Virginia Raggi, Roberto Giachetti e Giorgia Meloni. I primi due andarono al ballottaggio, vinto poi dalla Raggi.

Nato a Roma nel 1965, nipote di Alfio, un capo partigiano della Resistenza romana, Marchini fa parte di una famiglia di imprenditori del mattone sempre vicini alla sinistra. Ha ricoperto diversi incarichi: nel 1994 nel cda della Rai, presidente di Sipra, nel cda di Unicredit. Inoltre p tra i soci fondatori dello Shimon Peres Center for Peace, impegnato nei processi di pace in Medio Oriente.