Acqua bollente sul viso: bimbo di un anno in gravi condizioni

Un bambino di un anno è in gravissime condizioni per essersi rovesciato una pentola d’acqua bollente sul volto. È quanto accaduto a Roccasecca in provincia di Frosinone.

L’incidente sarebbe avvenuto verso ora di pranzo, precisamente poco dopo le 13,00, in un’abitazione in via della Stazione, nella periferia del comune laziale. Non si conosce bene la dinamica dell’incidente, come rivelato dal quotidiano online Fanpage. Non si sa neanche se il piccolo fosse solo in casa o insieme ai suoi genitori.

I carabinieri, giunti prontamente sul posto dell’accaduto, non sono riusciti a ricostruire nei dettagli ancora cosa sia successo. L’unica certezza è che quella che doveva essere una semplice minestrina ha causato l’impensabile, considerando che il pentolino si è ribaltato laddove non doveva.

L’infante di circa 16 mesi ha riportato ustioni di primo e secondo grado sul volto. Senza perdere tempo è stato trasportato dal 118 all’ospedale Gemelli di Roma dove è stato necessario l’intervento di un’eliambulanza. Ad aspettarlo un team di specialisti che non ha esitato un attimo a prestargli soccorso. Nonostante ciò, le condizioni del piccolo al momento sono stabili.

Non è la prima volta che nell’ultimo periodo accadono sinistri del genere. Nella scorsa settimana una bambina di due anni era stata protagonista del medesimo incidente. Anche nel suo caso gravissime le ustioni.