Green pass falsi: verifiche dei Nas anche su Pippo Franco

I carabinieri dei Nas stanno approfondendo le indagini su alcune decine di Green pass sospetti, tra i quali ci sarebbe anche quello di Pippo Franco. Da tempo su Roma aleggia lo spettro del sospetto su dei medici che potrebbero aver rilasciato Green pass non veri ad alcuni loro pazienti. Le indagini si stanno svolgendo nel massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine ma nei giorni scorsi è trapelata la notizia che tra chi potrebbe aver ricevuto una certificazione non reale potrebbero esserci anche volti noti dello spettacolo, dello sport e della politica. Nelle ultime ore i Nas di Roma hanno puntato i loro riflettori su un dentista, che lavora anche come medico di base presso la Asl Roma 2.

Il professionista, stando a quanto riporta Repubblica, avrebbe somministrato circa 100 dosi di vaccino e, tra quelli che le hanno ricevute, ci sarebbe anche Pippo Franco. L'attore era candidato con Enrico Michetti alle ultime elezioni amministrative e in queste ore non risulta raggiungibile al telefono. Prima del voto, ospite di L'aria che tira su La7, alla domanda se fosse vaccinato, Pippo Franco si limitò a dire: " Io ho il Green pass, più di questo non posso dire ".

Raggiunto da Repubblica subito dopo la notizia dell'indagine, il medico è apparso tranquillo: " Faccio vaccini dallo scorso marzo. Sono venuti i Nas nel mio studio ma era per un controllo normale, hanno preso alcune carte ma non è stata una perquisizione ". Pare, invece, che i Nas abbiano fatto capolino all'indirizzo del medico perché spinti dal sospetto che abbia rilasciato i certificati falsi. Il dubbio degli inquirenti nasce anche dal fatto che a ricevere il vaccino da lui siano state persone residenti in punti della città anche molto distanti rispetto al suo studio.