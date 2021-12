Il green pass ha un "bug", l'ammucchiata sinistra e i Marò: quindi, oggi...

- a Roma la grandissima, bravissima e bellissima squadra di Gualtieri deve aver capito che pulire la città per Natale è impossibile quindi si è affidata al buon cuore dei romani. Come? Chiedendogli di non impacchettare i regali da mettere sotto l’albero, così da ridurre i problemi nei cassonetti cittadini. Spero solo, mi auguro, che in Campidoglio quest'anno la befana porti solo carbone. Perché se il buongiorno si vede dal mattino, tra "bonus presenza" ai dipendenti di Ama e stranezze sui regali, la "nuova" Roma del Pd sembra davvero identica alla precedente grillina

- sulla pericolosità della variante Omicron occorre fare "un passo alla volta" ma "i dati che sono arrivati, dopo le nubi nere con cui era annunciata Omicron, sono favorevoli". Lo ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini. Tradotto: ne sappiamo poco, quindi calma e gesso. Che è un po' l'esatto opposto di quello che hanno fatto media e virologi star nell'ultima settimana. Eravamo vicini all'Apocalisse, ora non più

- chiesta l’archiviazione per Latorre e Girone. I marò sono ora ufficialmente liberi da un giogo che li ha tenuti in scacco per nove lunghi anni. Oltre al fatto giuridico in sé, all’Aja e a tutte le altre problematiche, provate a pensare cosa significa stare nove anni con una spada di Damocle sulla testa

- piccolo problema per i green pass, anzi enorme. Il certificato verde pare infatti che resti attivo anche quando un infetto, in questo caso vaccinato, contrae l’infezione. In teoria dovrebbe scattare una sospensione temporanea del green pass appena le aziende sanitarie locali certificano il contagio, ma in un caso non è successo e il soggetto s'è fatto tranquillo un viaggetto da Milano a Torino, soggiorno in hotel compreso. Solo un'eccezione? "Si è vero: il Green Pass non traccia la condizione di quarantena, è un problema che presto sarà risolto", dicono i tecnici della regione. Intanto qualcuno potrebbe aver usato il proprio green pass per girare liberamente anche se infetto. Occhio ad affidare alla tecnologia, e alla burocrazia, la gestione di una pandemia...

- ALLERTA SPOILER SU BABBO NATALE. Il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, spoilera ai bambini che Babbo Natale non esiste (ora lo sapete anche voi) durante un festival stracolmo di pargoli. Ovvie le polemiche, soprattutto da parte dei genitori. Ora sua eccellenza può candidarsi di diritto per la pubblicità di Iliad: "la verità fa crescere". Se però poi la gente non va a catechismo il vescovo non si lamenti, eh...

- dopo due giorni, non ho ancora ben capito perché se alla Scala chiedono il "bis" a Mattarella allora lui dovrebbe convincersi. Davvero il loggione di un teatro, o la curva di uno stadio, incarnano necessariamente il sentimento del Paese?

- ho letto i sondaggi pubblicati su Repubblica, secondo cui il "campo largo" del centrosinistra sarebbe in grado di battere la destra. Si dice dalle mie parti: se il mi nonno avesse due ruote, sarebbe un carretto. Cioè grazie al cavolo: se allarghi il campo a Pd, M5S, Leu, +Europa, Iv, transfughi vari, ex grillini, il gatto, il topo, il ragno e la mosca mora, magari la svanghi pure. Ma come Prodi ben sa, con le armate brancaleone poi non si governa un piffero. La verità è che la sinistra non può vincere, almeno non con il Rosatellum. E per superare il centrodestra dovrebbe fare una grande, grossa ammucchiata. Che non porterebbe da nessuna parte