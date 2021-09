Green Pass obbligatorio, dl pronto. Ma Salvini: "Serve equilibrio"

" Green Pass esteso a tutti i lavoratori? Aspetto la proposta del governo. Io aspetto di avere i documenti in mano, per ora non dico nulla ". Matteo Salvini è ancora freddo sull'estensione della certificazione vaccinale, parla di " misura sensata solo per chi è a contatto con il pubblico " e chiede " equilibrio ". Eppure, nonostante le parole del segretario leghista, il decreto è pronto e arriverà domani in Consiglio dei ministri. E se ancora non è deciso quando e come entrerà in vigore, l'approvazione entro la fine della settimana è piuttosto certa. Resta solo da capire in che termini.

Il dibattito sull'estensione del passaporto verde a tutte le categorie lavorative sta monopolizzando il dibattito politico de diverse settimane, da quando cioè il premier Mario Draghi ha annunciato di volerlo rendere obbligatorio per tutti, sia nella pubblica amministrazione sia nel privato. Meno di una settimana fa Salvini aveva assicurato di essersi confrontato personalmente con il presidente del Consiglio e di aver portato a casa l'assicurazione sul fatto che non ci sarebbe stata alcuna " estensione del Green Pass a lavoratori del pubblico e del privato ". Dall'interno dell'esecutivo, solo qualche giorno più tardi, il ministro allo Sviluppo economicao, il leghista Giancarlo Giorgetti, aveva però fatto capire che l'esecutivo stava andando proprio nella direzione data da Palazzo Chigi. E cioé: green pass esteso a tutti i lavoratori. Perché, aveva spiegato in quell'occasione, " l'esigenza delle aziende è avere sicurezza per chi opera ". La stessa linea era, infatti, stata sposata anche dai governatori del Nord Italia che, su pressione di Confindustria, chiedono maggiori tutele sul lavoro.

Draghi, come scrive Adalberto Signore sul Giornale di questa mattina, ha sul tavolo i testi di due decreti diversi. Uno prevede l'utilizzo del passaporto verde per tutti gli statali, più tutte le attività private dove già ora è richiesto il passaporto verde per chi usufruisce del servizio. Quindi bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri, fiere, stadi, treni e aerei. L'altro introdurrebbe, invece, il cosiddetto "super green pass", esteso non solo alla pubblica amministrazione, ma anche ai dipendenti delle partecipate e del settore privato. L'ex presidente della Bce preferisce la seconda ipotesi, pur consapevole della complessità tecnico legislativa di un testo che comprenda tutte le misure, perché la considera fondamentale nell'assicurare che la campagna vaccinale prosegua senza intoppi ed evitare in questo modo l'introduzione dell'obbligo.