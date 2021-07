I no pass sotto casa del sindaco: "Siete squadristi, vergogna"

Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, si è ritrovato la manifestazione contro il green pass sfilare proprio sotto le finestre della sua casa, ma lui non c’era. Il primo cittadino, coordinatore dei sindaci del Partito democratico, non ha perso tempo e ha immediatamente scritto sui suoi profili social: “Manifestazione no-vax sotto casa mia. Da non credere. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete neanche cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto Mattarella".

Ricci ai manifestanti: "Vergogna"

Matteo Ricci ha quindi postato la foto di un gruppo di manifestanti sotto le finestre di casa sua. Come ha spiegato, la manifestazione si è svolta ieri, mentre lui si trova a Torino, pronto a collegarsi su Rete 4 a Zona Bianca. In quel momento è stato raggiunto dalla notizia direttamente da casa, con tanto di foto. Centinaia di persone, secondo quanto da lui asserito, si sono assembrate nella via in cui abita il primo cittadino della città marchigiana, urlando, citofonando e creando notevole disagio e paura ai suoi familiari. Ricci ha poi terminato il racconto con una parola eloquente rivolta ai manifestanti: “Vergogna!” .

Manifestazione no-vax sotto casa mia. Da non credere. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna.

La libertà non sapete neanche cosa sia.

Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto Mattarella. pic.twitter.com/evmvemCrYR — Matteo Ricci (@matteoricci) July 28, 2021

Durante la trasmissione “Zona Bianca” nella quale è intervenuto, ha tenuto a sottolineare che "ci sono responsabilità anche delle forze dell'ordine perché non esiste che le proteste arrivino sotto le case dei sindaci". Solidarietà a Ricci è arrivata dal segretario del Pd Enrico Letta, dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, da Nicola Oddati della direzione Nazionale del Pd, e da Anna Ascani, vicepresidente del Pd e sottosegretaria al Mise.

Molte le manifestazioni in tutta Italia