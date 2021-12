Green pass ridotto, mascherine e terza dose: in arrivo la stretta

Il governo prosegue determinato per la sua strada e si prepara a varare una stretta per le feste di Natale. L'attuale sistema di regole, modalità e tempistiche delle norme verrà dunque rivisto. In mattinata si è riunita la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi: sul tavolo sono approdate diverse ipotesi, dal green pass ai vaccini passando per l'obbligo di tampone anche per chi è immunizzato.

Nel pomeriggio si attende l'ok del Consiglio dei ministri, che alle ore 17 si riunirà per discutere delle misure contro la diffusione del Covid-19 che non accenna a frenare. Anche perché, stando a quanto emerso dai primi dati tecnici, la diffusione della variante Omicron in Italia si attesta al 28,2%.

Obbligo di vaccinazione

Si valuta l'introduzione dell'obbligo di vaccinazione per tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione. Una decisione definitiva verrà presa anche alla luce del confronto con le Regioni. Per il momento l'obbligo vaccinale è previsto per sanitari, personale scolastico, forze di polizia e forze armate.

Super green pass

Il super green pass dal 28 dicembre 2021 potrebbe essere esteso anche per piscine, palestre, sport di squadra al chiuso, spogliatoi, musei, mostre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso, sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò e impianti di risalita nei comprensori sciistici.

Green pass e terza dose

Dall'1 febbraio 2022 la durata del green pass potrebbe essere ridotta da nove a sei mesi, visto che si osserva un calo della protezione nei mesi successivi all'iniezione. Inoltre un'ordinanza del ministro della Salute potrebbe anticipare la terza dose a quattro mesi dopo la somministrazione della seconda.

Tamponi per i vaccinati

Il governo potrebbe intervenire anche sul fronte dei tamponi: chi non ha fatto ancora la terza dose potrebbe essere obbligato a esibire un tampone negativo (eseguito nelle 24 ore precedenti) se volesse partecipare a grandi eventi come veglioni di Capodanno. Il test potrebbe essere gratuito per chi è in attesa del booster. La misura potrebbe entrare in vigore dal 28 dicembre 2021.

Rsa e discoteche

L'orientamento del governo è quello di mantenere aperte le discoteche anche a Capodanno. Ma dal 28 al 31 dicembre bisognerebbe rispettare un'accortezza in più rispetto alle attuali misure: aver fatto la terza dose di vaccino o presentarsi con l'esito di un tampone negativo. Lo stesso dovrebbe valere per far visita nelle Rsa.

Mascherine

I partiti non hanno avuto alcuna frizione sul fronte della mascherine, che fino al 31 gennaio dovrebbero essere indossate obbligatoriamente anche all'aperto e indipendentemente dall'area colorata della singola Regione (quindi scatterebbe anche dalla zona bianca).

Ulteriori ragionamenti riguardano la possibilità di imporre l'uso della Ffp2 per i luoghi chiusi o in quelli particolarmente affollati (ad esempio cinema, teatri ed eventi sportivi). Resta da capire se verrà coinvolto anche il trasporto pubblico locale. Forza Italia e Italia Viva hanno sostenuto a gran voce la necessità di calmierare i prezzi delle Ffp2, in particolare per gli studenti: l'ipotesi verrà presa in considerazione.

Consumazioni al banco

Fino al 31 gennaio 2022 potrebbe essere prevista l'estensione dell'obbligo di green pass rafforzato alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre potrebbe essere vietato pure il consumo di cibi e bevande (al chiuso) in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Feste all'aperto

Fino al 31 dicembre 2021 potrebbero essere vietati eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto. L'intento sarebbe anche quello di uniformare le misure in tutta Italia, visto che alcuni governatori di Regione e sindaci si sono già mossi in questa direzione.

Vacanze scolastiche

Nei giorni scorsi diversi esperti hanno sollevato la necessità di prolungare le vacanze scolastiche, facendo slittare di almeno una settimana il ritorno degli studenti in classe. In tal modo si vorrebbe provare a mitigare il dilagare del contagio anche tra i più giovani, ma Draghi ieri è stato chiarissimo e ha escluso un allungamento del calendario delle vacanze. Al generale Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza, sarebbe stato chiesto lo sforzo per uno screening eccezionale di massa per il rientro a scuola degli studenti dopo le vacanze di Natale.

Smart working