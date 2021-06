Da Ciro Grillo & Co. scuse choc per le foto hard alla ragazza addormentata

Nel caso Ciro Grillo assumono un ruolo fondamentale video e foto oscene scattate nel corso di quelle ore tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta a Cala di Volpe. Tanto che per il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e due suoi amici (Edoardo Capitta e Vittorio Lauria) sono alla base di una seconda accusa pesantissima: violenza sessuale per aver " filmato e scattato video e foto a sfondo erotico all'amica Roberta (nome di fantasia, ndr) che si trovava in stato di incoscienza perché dormiva ". La prima invece coinvolge anche Francesco Corsiglia e si tratta di stupro di gruppo " per aver costretto Silvia (nome di fantasia, ndr) abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psicofisica dovuta all'assunzione di alcolici a compiere atti di natura sessuale ".

La svolta è arrivata proprio due giorni fa, quando la procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo e gli altri componenti del gruppetto; l'udienza preliminare è stata fissata per il 25 giugno. Capitta e Lauria - attraverso i loro legali - avevano esplicitato la volontà di essere nuovamente sentiti davanti ai pm di Tempio Pausania, ma alla fine hanno preferito rinunciare dopo aver appreso che a interrogarli sarebbero stati i carabinieri di Genova. Invece Ciro nei giorni scorsi ha reso delle dichiarazioni spontanee per chiarire alcune circostanze, ribadendo in sostanza che Silvia " era consenziente ", che " era tutto un gioco " e che " nessuno l'aveva fatta bere ". E avrebbe aggiunto di non essere lui quello a comparire nelle foto oscene: " Non sono io ad aver fatto quelle cose alla ragazza assopita sul divano, in quel momento io ero andato a dormire ".

Grillo jr e gli amici si difendono

Torniamo ad aprile 2021: gli amici genovesi tentano nuovamente di convincere il procuratore Gregorio Capasso e la sostituta Laura Bassani che stanno raccontando la verità. Un'occasione per rispondere agli inquirenti che li stanno interrogando. A parlare sono i tre giovani su cui pende l'accusa di violenza sessuale e fanno riferimento a video e foto di quelle ore. Grillo jr, secondo il Corriere della Sera, l'avrebbe definita " una stupidata che non rifarei ", anche se ha voluto specificare che si è trattata di " una cosa goliardica, a mo' di scherzo ".