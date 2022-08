"Guerriglia come in Kurdistan". Il dossier choc sui no Tav

Petardi, bombe carta, " ordigni esplosivi " lanciati contro la polizia. Azioni mirate che negli anni si sono intensificate e affinate, assumendo i connotati di una vera e propria " guerriglia ". Così, la mobilitazione contro la Tav in Valle di Susa è diventata " il principale terreno di scontro con lo Stato " da parte degli antagonisti. Lo scrive la stessa Digos in una relazione inviata all'autorità giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta sul centro sociale Askatasuna, sfociata nei giorni scorsi nel rinvio a giudizio di 28 militanti. Nel loro report, le forze dell'ordine utilizzano espressioni chiarissime e inflessibili per descrivere le scene di violenza avvenute attorno ai cantieri della grande opera.

Nel corso del tempo - si legge infatti nella relazione di polizia - gli antagosti hanno utilizzato " tecniche di guerriglia mutuate verosimilmente anche da altri territori di conflitto bellico (vedi il Kurdistan) e adattate al particolare contesto boschivo ". Il dossier individua poi " gli ordigni esplosivi " e gli strumenti utilizzati nel corso degli attacchi al cantiere; tra di essi, anche un particolare dispositivo da lancio che per anni era stato un mistero per gli stessi investigatori. Il marchingegno in questione, soprannominato " sparapatate " dagli stessi attivisti No Tav, è stato definito dalla Digos " uno strumento artigianale equiparato a un'arma letale in grado di lanciare oggetti a lunga gittata a una velocità da proiettile ".

Tale inquadramento, a quanto si apprende, è stato ottenuto dopo una serie di accertamenti tecnici effettuati nel tempo. Nel rapporto viene spiegato infatti che, " soprattutto negli anni fra il 2011 e il 2015 ", nel corso degli attacchi al cantiere del Tav " venivano riscontrati lanci di oggetti verso le forze di polizia di cui non si riusciva a capire da dove provenissero ". A fare maggior chiarezza sul misterioso oggetto utilizzato dagli antagonisti sarebbe stata un'intercettazione del 4 maggio 2020. Nella conversazione, un militante di Askatasuna spiegava che il cosiddetto " sparapatate " era stato portato da " un tipo strano che veniva al campeggio, arrivava, parcheggiava lontano, scendeva a piedi nel bosco e stava sempre bardato ".

Il dossier stilato dalla Digos evidenzia anche l'interesse degli attivisti verso il confezionamento di ordigni fai da te come il " tubo bomba ". Tale oggetto, secondo quanto spiegato da uno degli indagati ai compagni, " è usato in Nicaragua, si mette un petardino o un petardone insieme a una biglia ". E poi si colpisce. Nei giorni scorsi la situazione in Val di Susa era tornata a farsi rovente e non certo per le temperature estive. A San Didero, nel torinese, erano scattati nuovi scontri tra i manifestanti contrari al Tav e la polizia. Alcuni attivisti con il volto travisato avevano scagliato pietre e bombe carta contro gli agenti.

A quanto si apprende, tra i promotori della protesta ci sarebbe stato proprio il centro sociale torinese già al centro di una maxi-inchiesta.