Ha guidato senza patente per 72 anni: preso il "re" dell'infrazione

Se ci fosse un record per le infranzioni stradali, il protagonista di questa bizzarra vicenda godrebbe di un primato senza uguali. Per ben 72 anni un automobilista di Nottingham (Regno Unito) ha guidato senza patente né assicurazione. L'anziano, che oggi ha 83 anni, è stato fermato durante i controlli di routine eseguiti dalla polizia stradale.

La storia

Non c'è limite alla fantasia ma, a quanto pare, neanche alla realtà. La storia, che inevitabilmente lascia sbigottiti, è rimbalzata sui quotidiani stranieri nel giro di poche suscitando ilarità e stupore. Stando a quanto riporta il Corriere.it, rilanciando la notizia della Bbc, lo scorso venerdì sera gli agenti della polizia di Bulwell, Rise Park e Highbury Vale (Regno Unito) hanno fermato un autombolista sprovvisto di assicurazione e patente di guida. L'uomo viaggiava a bordo di una Mini One blu cobalto (quella della foto). Nulla di così singolare se non fosse che il trasgressore l'ha fatta franca per 72 anni.

La confessione

Colto in flagranza di reato, l'uomo non ha potuto far altro che alzare bandiera bianca e vuotare il sacco. L'83enne, originario di Nottingham, ha confessato di aver guidato senza patente da quando aveva l'età di 12 anni, per un totale di ben 72 anni. Favorito dagli eventi, ha spiegato di essere riuscito a sfangarla per 7 decadi poiché non sarebbe mai stato coinvolto in un sinistro né fermato dalla Stradale. Un gran fortuna, non c'è che dire.

