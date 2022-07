La truffa ai fan di Stranger Things: così gli hacker prosciugano il portafoglio

I fan che hanno provato a vedere gli episodi di Stranger Things utilizzando delle vie alternative offerte dal web, e non le piattaforme ufficiali, hanno avuto qualche problema con i criminali informatici, che ne hanno subito approfittato. I ricercatori di Kaspersky hanno infatti trovato numerose mail di spam e pagine di phishing che erano state progettate con l’obiettivo sia di prosciugare il portafoglio degli utenti sia di rubare le informazioni personali dei fan. Nonostante i nuovi episodi siano già stati rilasciati, gli appassionati della serie sono ancora in pericolo, perché non tutti guardano le puntate sulla piattaforma ufficiale.

La truffa ai fan della serie

Alcuni hacker, forti del fatto che Stranger Things abbia molti fan, hanno offerto loro la possibilità di vedere i nuovi episodi alla modica cifra di un solo dollaro. Per poter accedere a questa allettante offerta era necessario registrarsi con un nuovo account e inserire il proprio indirizzo e i dati bancari. Una volta fatto quanto richiesto, i criminali informatici potevano tranquillamente prosciugare tutti i soldi sulla carta delle loro vittime, le quali non potevano neppure guardare i nuovi episodi della loro serie preferita. Oltre al danno la beffa.

Gli esperti di Kaspersky hanno rilevato e-mail di spam che sfruttano proprio la popolarità di Stranger Things. Si tratta di un genere di mail che viene utilizzato per vendere alcuni prodotti di dubbia qualità ed è diffuso attraverso email promozionali, senza che venga dato il consenso da parte del destinatario. Per rendere meglio l’idea, una e-mail di spam dava agli utenti la possibilità di comprare delle magliette relative alla nuova stagione di Stranger Things, con disegni in edizione limitata. Naturalmente il sito, molto efficiente, supportava tutte le lingue e tutte le valute eventualmente usate per il pagamento. Non per forza si tratta di una pagina di phishing, ma qualche dubbio lo crea sia il fatto che gli annunci di questi prodotti siano stati promossi tramite spam, sia il fatto che il dominio stesso sia stato creato solo recentemente.

I consigli degli esperti

Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky, ha spiegato: "Il finale della quarta stagione è stato una montagna russa per molti spettatori, me compresa, in quanto fan della serie. Tuttavia, il finale doloroso e impegnativo non ha fatto altro che alimentare il desiderio dei fan di saperne di più, aumentando l'entusiasmo per la quinta stagione di Stranger Things. Come sappiamo, quando c'è un forte interesse da parte del pubblico, i truffatori cercheranno sempre di approfittarne. Possiamo quindi aspettarci che i criminali informatici comincino presto a sfruttare attivamente la popolarità di quest'ultima stagione. Il pericolo per gli utenti è quindi elevato, ecco perché i fan devono fare attenzione: cercare di risparmiare sull'abbonamento a un servizio di streaming può far perdere molto più di quanto si potrebbe mai risparmiare”.

Kaspersky ha dato dei consigli agli utenti per non incorrere in truffe. Primo fra tutti quello di evitare i link che promettono visioni anticipate di film o serie TV. Se non si è certi dell'autenticità dei contenuti, è fondamentale andare a verificare la piattaforma ufficiale. Altro consiglio importante è quello di controllare l'autenticità del sito web prima di inserire i propri dati personali e usare solo pagine internet ufficiali e affidabili per guardare o anche scaricare film. Controllare almeno due volte i format delle URL e lo spelling dei nomi delle aziende. Prestare inoltre molta attenzione alle estensioni dei file che si stanno scaricando. Infatti, un file video non avrà mai un'estensione .exe o .msi. Adottare anche una soluzione di sicurezza affidabile, come per esempio Kaspersky Security Cloud, che identifichi gli allegati che possono essere dannosi, e vada a bloccare i siti di phishing, può essere importante. Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera dal 1997 a livello globale. Sono più di 400 milioni gli utenti che sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e 240mila i clienti aziendali.