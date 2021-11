Alec Baldwin sta con la famiglia dopo la tragedia

Dal 22 ottobre, giorno del tragico incidente sul set "Rust", che è costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins, la vita di Alec Baldwin è finita in un frullatore mediatico da quale fatica a tirarsi fuori. L'attore sta cercando di tornare lentamente alla vita di tutti i giorni non senza difficoltà, costantemente pedinato dai paparazzi e pressato dalla stampa in cerca di risposte sul drammatico omicidio avvenuto sul set del suo ultimo film.

La festa di Halloween, ricorrenza particolarmente sentita e vissuta negli Stati Uniti, ha offerto al divo di Hollywood una pausa dai guai giudiziari, che deve affrontare dopo avere sparato per errore a Halyna Hutchins (ferendo anche il regista della pellicola) con una pistola di scena caricata con pallottole vere. Circondato dall'affetto della moglie, Hilaria Thomas, e dai suoi sei figli, l'attore ha cercato di festeggiare Halloween con la sua famiglia, accantonando almeno per un momento il drammatico periodo che sta attraversando.

È stata Hilaria Baldwin a svelare quanto sia difficile il periodo che la famiglia sta vivendo con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. " Essere genitori attraverso questo - ha spiegato la donna pubblicando alcuni scatti di come i Baldwin hanno festeggiato Halloween - è stata un'esperienza intensa, per non dire altro. Oggi ci siamo radunati per regalare loro una vacanza. I costumi dell'ultimo minuto... un po' di guazzabuglio... ma erano così felici e questo mi ha scaldato il cuore ". Parole cariche di forza, quelle di Hilaria Baldwin, corredate da fotografie che mostrano un lato diverso di Alec Baldwin, traversito per l'occasione da vichingo, più intimo e lontano dalla tragedia vissuta.