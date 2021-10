Spari e sangue sul set del film: Alec Baldwin uccide la direttrice fotografia

Tragedia sul set del film Rust. Durante le riprese di una scena l'attore Alec Baldwin ha sparato con la pistola di scena, uccidendo la 42enne Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia. Ferito Joel Souza, 48 anni, regista del film. Il set del film è stato allestito nella contea di Santa Fe, in New Mexico. Stando alle prime indiscrezioni, Alec Baldwin impugnava un'arma caricata a salve che, per motivi ancora da chiarire, ha funzionato male.

Le riprese sono state fermate immediatamente, sarebbero dovute andare avanti fino ai primi di novembre. Il giornale Santa Fe New Mexican, accorso sul posto, ha riferito che Alec Baldwin, 68 anni, è stato visto in lacrime fuori dall'ufficio dello sceriffo, ma non è stato possibile ottenere un commento da lui. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che la tragedia sia figlia di un disgraziato incidente ma, come da prassi, le forze dell'ordine stanno lavorando per capire come sia stato possibile. " I dettagli al momento non sono chiari, ma stiamo lavorando per sapere di più e sosteniamo un'indagine completa su questo tragico evento ", ha fatto sapere l'associazione internazionale dei direttori della fotografia per bocca del suo presidente John Lindley e della executive director Rebecca Rhine.

Il portavoce dello sceriffo, Juan Rios, ha riferito che alcuni agenti sono accorsi intorno alle 14 ora locale al Bonanza Creek Ranch dopo diverse chiamate al 911, che chiedevano aiuto per soccorrere una persona che era stata colpita da imprecisati colpi di pistola sul set di un film. Le autorità si sono recate sul posto insieme alle ambulanze e hanno fatto il possibile per salvare la vita di Halyna Huchins, che è stata inizialmente trasportata in ospedale, allo University of New Mexico Hospital, dove è stata dichiarata morta. Souza, invece, è stato portato in ambulanza al Christus St. Vincent Regional Medical Center ma al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni.