"Hanno bevuto, sono incivili...". E ora Toscani insulta i veneti

Oliviero Toscani senza freni nell'intervista post elezioni a La Zanzara, durante la quale ha commentato i risultati delle elezioni, il cui spoglio si sta concludendo. Il fotografo ha picchiato duro contro il centrodestra, in particolare contro Susanna Ceccardi, candidata come governatore della Toscana, e Luca Zaia, rieletto in Veneto.

" La Ceccardi era una barbara, dalla Toscana è venuto un segnale fantastico. La Toscana è un posto civile e dove c’è civiltà la Lega non va, mentre dove c’è barbarie funziona ", afferma Oliviero Toscani da Giuseppe Cruciani, accusando implicitamente di inciviltà tutte quelle regioni in cui il partito guidato da Matteo Salvini è al governo. Più o meno lo stesso concetto espresso da Mattia Sartori. Non pago, il fotografo si è spresso sulla stessa linea anche contro il Veneto dove, però, a uscire vittorioso dalle urne è stato Luca Zaia, governatore uscente del centrodestra. " Zaia deve ringraziare me se è stato eletto la prima volta. Ha difeso i veneti quando ho detto che erano ubriaconi ", ha provocato Toscani, a sua volta provocato dal conduttore de La Zanzara. Cruciani, infatti, ha stuzzicato il fotografo, chiedendo se a essere ubriachi non siano gli elettori di Zaia: " Forse un po' sì. Prima o poi cambierà anche lì, anche in Veneto arriverà la civiltà ".

Dopo gli attacchi ai politici, Oliviero Toscani si scaglia contro due dei giornalisti di punta di Rete4, Paolo Del Debbio e Mario Giordano: " Del Debbio mi sta proprio sui coglioni, una vergogna per il giornalismo come Giordano, sono come l’avanspettacolo. La politica è una cosa seria, questi sono dei prezzolati ridicoli. Non sono giornalisti, sono messi lì per fare audience per gli stupidi che trattano la politica in questo modo ". Non si risparmia, il fotografo, nell'attaccare i conduttori di Quinta Colonna e Fuori dal coro, dove lui più volte ha avuto degli scontri: " Quando vai da loro più dici cose giuste più passi per stupido. Sono prezzolati dall’audience televisivo. Crozza non fa più ridere, Giordano è molto meglio, è il nuovo comico. È un poveretto, sa di essere in malafede, non approfondisce nulla, non ragiona poveretto ". Alla ribattuta di Giuseppe Cruciani, che ricorda a Toscani la carriera da professore universitario di Del Debbio, il fotografo risponde: " Ci sono tanti professori del cazzo, figurati, doveva fare il seminarista, continuare a fare il salesiano ".