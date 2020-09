"I toscani sono intelligenti...". Sardine velenose sulla Ceccardi

Le urne si sono chiuse alle 15 di questo pomeriggio ed è immediatamente partita l’attesissima conta dei voti. Il dato forse più atteso di queste Regionali era quello relativo alla Toscana, regione “rossa” per eccellenza insieme all’Emilia-Romagna. Le proiezioni di questa serata assegnano la vittoria (sudata) ad Eugenio Giani, l’uomo scelto dal Partito Democratico e dal centrosinistra per mantenere il controllo della regione. Susanna Ceccardi, candidata leghista per il centrodestra unito, non ce l’ha fatta: stando ai numeri, l’esponente del Carroccio sfonda il 40% delle indicazioni di voto, fermandosi a circa 7-8 lunghezza dal dem, futuro governatore.

Come ilGiornale.it ha raccontato in queste settimana di dura e serrata campagna elettorale, così come successo in Emilia Romagna in occasione della sfida tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, anche in Toscana le Sardine sono scese in campo per contrastare il centrodestra, e per tirare la volata al candidato di centrosinistra.

Ecco, le Sardine sono tornate a parlare – o meglio a twittare – in giornata. I "pesciolini" hanno aspettato i primi exit poll e le prime proiezioni per commentare quello che sembra essere il risultato elettorale in terra toscana. E lo fanno fatto con un tweet al veleno contro l’ex sindaco di Cascina.

Sul profilo social delle cosiddette "6000 Sardine" è infatti comparso il seguente messaggio: "L’avevamo detto, ci siamo battuti con tutte le nostre forze ed eravamo fiduciosi dell’intelligenza dei #Toscani. La propaganda ha ricevuto uno schiaffo dalla politica in #Toscana. Buon viaggio Susanna" . Post peraltro condito dall’hashtag “#InToscanaunvisivole”, riferito proprio agli avversari politici.

L’avevamo detto, ci siamo battuti con tutte le nostre forze ed eravamo fiduciosi dell’intelligenza dei #Toscani. La propaganda ha ricevuto uno schiaffo dalla politica in #Toscana. Buon viaggio Susanna. #ElezioniRegionali2020 #maratonamentana — 6000 Sardine (@6000sardine) September 21, 2020



La sfida Giani-Ceccardi

All’ultimo aggiornamento disponibile, le sezioni scrutinate in Toscana sono 584 su un totale di 3937: Eugenio Giani viene dato al 47,95% delle preferenze, forte di 86.491 indicazioni di voto. Al 41,41% si posiziona invece Susanna Ceccardi, indietro di circa 10mila voti (74.707). Appena al 6,23% (11.231 voti) la candidata del Movimento 5 Stelle Irene Galletti.