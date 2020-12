Muore Warren Berlinger, attore in Happy Days

L'attore statunitense Warren Berlinger, uno degli attori del nutrito cast del telefilm Happy Days è morto all'età di 83 anni. Era ricoverato al Henry Mayo Newall Hospital di Valencia dove è deceduto lo scorso 2 dicembre. A dare annuncio del decesso è stata la figlia Elizabeth al The Hollywood Reporter.

In Happy Days era apparso in cinque episodi, interpretando cinque personaggi diversi #WarrenBerlinger #HappyDayshttps://t.co/ft3of7ewqB — Paramount Network Italia (@ParamountItalia) December 5, 2020

Il debutto a Broadway e in televisione

Warren Berlinger è nato a Brooklyn, New York City, New York, di eredità ebraica, figlio di Frieda (nata Shapkin) ed Elias Berlinger, un imprenditore edile. Debuttò nella produzione originale di Broadway del 1946 di Annie Get Your Gun, al fianco di Ethel Merman e Ray Middleton. Successivamente, ha recitato nel programma televisivo Howdy Doody poi, interpretando svariati ruoli, in ​​Kraft Television Theatre e altri programmi. È stato anche guest-star nella serie poliziesca di John Cassavetes, Johnny Staccato della NBC. Nel 1960 è apparso con Jack Lemmon e Rick Nelson in The Wackiest Ship in the Army (film) come Radioman 2nd class A.J. Scintille. Berlinger è apparso sia sul palcoscenico di Broadway che nelle produzioni cinematografiche di Hollywood di Blue Denim (vincendo un Theatre World Award per la versione teatrale), e anche Happy Time, Anniversary Waltz (successivamente adattato come il film Happy Anniversary) e Come Blow Your Horn nel 1961 Si esibì anche nella produzione teatrale londinese del 1963 di How to Succeed in Business Without Really Trying allo Shaftesbury Theatre.

La carriera da attore e la partecipazione ad Happy Days

La sua carriera di attore caratterista è iniziata nel 1956 con il film Teenage Rebel, ed è proseguita nei film Why They're Young (1960), The Wackiest Ship In The Army (1960), Billie (1965) e Thunder Alley ( 1967). Nel 1965, Berlinger era il protagonista di Kilroy, un segmento di Wonderful World of Color di Walt Disney. Nel 1966, ha interpretato Phillip Short nel film Spinout. Le apparizioni successive includevano episodi di Charlie's Angels, Happy Days (inclusa un'apparizione come sergente Bechler dell'esercito degli Stati Uniti "duro come un chiodo"), nello show televisivo di Marlo Thomas That Girl, nel ruolo dell'avaro cugino di Thomas Howard (Stagione 1, Episodio 27), Love, American Style, Operation Petticoat, Friends, Columbo and Murder, She Wrote. Nel 1973, è stato un membro regolare del cast della commedia di breve durata A Touch of Grace. Ha anche recitato in una sitcom tipo Archie Bunker, intitolata "Warren". Nel 1975 è stato un membro ospite speciale dello spettacolo Emergency! interpreta il ruolo di un paziente trapiantato di cuore, il signor Frank Fenady, accanto a Jeanne Cooper. I suoi altri film includono The Long Goodbye (1973), The Girl Most Likely to ... (1973), Lepke (1975), I Will, I Will ... for Now (1976), The Shaggy D.A. (1976), The Magician of Lublin (1979), The Cannonball Run (1981), Il mondo secondo Garp (1982), Ten Little Indians (1989), Hero (1992) e That Thing You Do! (1996). Nel 2006, Berlinger ha celebrato il suo 60 ° anniversario nel mondo dello spettacolo. Era sia sindaco onorario che sceriffo onorario di Chatsworth, in California.