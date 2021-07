Corona e la Berlinguer si riabbracciano: "La Rai ci ha separato"

La Rai non vuole più Mauro Corona, che è stato lanciato nel mondo televisivo da Bianca Berlinguer. Dopo tanti anni di collaborazione, durante i quali i due a Cartabianca hanno dato vita a simpatici siparietti, confronti e qualche discussione, la Rai ha deciso che il filosofo non potesse più prendere parte a nessun programma sulle sue reti. La scintilla che ha innescato l'allontanamento è stata un temerario "gallina", rivolto da Corona alla conduttrice. Nulla che non potesse essere riparato con delle scuse alla Berlinguer, che infatti ci sono state e sono state accettate, tanto che in più di un'occasione lei ha mostrato il suo scontento per non poter più avere il filosofo alla sua corte. Per la Rai, invece, sembra che il discorso sia chiuso per sempre.

Per fortuna non esiste solo la tv e i due si sono incontrati nuovamente nel corso di un evento e il loro feeling non sembra sia stato intaccato dalla forzata lontananza televisiva. L'occasione è stata Sorsi d’autore 2021, rassegna in corso di svolgimento in Veneto. Tra i due sorrisi e tanto buonumore con immancabili cenni a quanto accaduto nei mesi precedenti in Rai. Ed è stato Mauro Corona il primo a rompere il ghiaccio, sottolineando che quell'evento " è riuscito a riunire quel che la Rai aveva separato ".

Tra risate e battute, la Berlinguer a un certo punto ci ha tenuto a precisare, rivolgendosi a Corona, che " io ho combattuto più di te per farti tornare. Tu ti sei subito rassegnato e sei andato alla concorrenza ". A distanza di qualche mese dall'accaduto, infatti, Mauro Corona ha trovato una nuova casa televisiva a Rete 4, nel programma Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio. E il conduttore Mediaset, nell'ultima puntata del suo programma, ha ipotecato la presenza di Mauro Corona anche per la prossima stagione: " Guardami bene negli occhi, a settembre ti voglio ritrovare qui eh ".