"Ho mal di testa". La scoperta dall'oculista: il bimbo operato d'urgenza

Un bimbo di dieci anni residente a Fano, nelle Marche, è stato operato d’urgenza a causa di un tumore al cervelletto all’ospedale San Salvatore di Pesaro, dalla équipe di Neurochirurgia del dottor Morabito. Fortunatamente l’operazione chirurgica, considerata dai medici molto delicata, è riuscita, e il piccolo adesso sta bene.

L’episodio risale allo scorso 14 giugno quando la madre del bimbo aveva portato il figlio dall’oculista per effettuare una visita, dato che il piccolo soffriva di un forte male alla testa accompagnato da vomito. I genitori volevano quindi capire l’origine di questo dolore rivolgendosi a un professionista. Subito il medico si era però reso conto che il problema era ben più grave e aveva consigliato al padre e alla madre del bambino di portare immediatamente il figlio all’ospedale San Salvatore di Pesaro.

Anche il primo esame istologico è andato bene

Dopo meno di cinque ore il bambino è stato operato d’urgenza, con un delicato intervento, per rimuovere una massa tumorale di cinque centimetri al cervelletto. L'operazione, come anche il primo di tre esami istologici, è andata bene, e il piccolo paziente è stato poi dimesso e può adesso tornare alla sua vita di bambino di soli 10 anni, e ricominciare a giocare con i suoi amichetti. Una bella notizia anche per i suoi genitori che temevano ormai di perdere il loro figliolo. I suoi compagni di gioco hanno sempre cercato di incoraggiare l'amico ricordandogli che aspettavano con gioia il suo ritorno.

La mamma del bimbo ha raccontato a Il Resto del Carlino: “È stato un incubo perché lui si rendeva conto di tutto. Quando era in terapia intensiva spesso mi chiedeva: mamma, ma io torno a casa? Perché gli abbiamo spiegato che aveva una pallina in testa e che nonostante l’intervento qualche pezzettino è rimasto. Non si poteva nasconderglielo perché è un bimbo di 10 anni con le antenne”.

Dopo la paura può tornare a una vita normale