"7 giorni senza la mascherina". La vacanza finisce davvero male

Se in Italia l'emergenza sanitaria è agli sgoccioli, il rischio dei cosiddetti ''contagi d'importazione'' sembra essere appena iniziato: ora, il virus arriva dall'estero. Viaggia coi migranti, i turisti ma anche con i giovani al rientro nel Belpaese dopo una breve vacanza oltreconfine. Lo sa bene una 18enne padavona che, di ritorno da un breve soggiorno in Croazia, ha scoperto di aver contratto il Covid: " Nessuno indossava la mascherina, ci siamo fatti condizionare. Adesso mi sento in colpa per i miei genitori ", confessa al Corriere della Sera .

Era partita alla volta dell'isola di Pag insieme alla sua comitiva di amici e compagni di scuola. L'idea era quella di trascorrere del tempo tutt'insieme per festeggiare la maturità e gettarsi alle spalle un anno difficile. Così, la compagnia ha approfittato di un pacchetto organizzato da un'agenzia di viaggio bresciana che prometteva divertimento e svago per una settimana. Risultato? Su 13 ragazzi, 8 sono tornati a casa positivi al Coronavirus. Complice la leggerezza dell'età, e verosimilmente l'assenza di misure tutelanti, la 18enne ha smesso di indossare la mascherina per 7 giorni. "La situazione sembrava così tranquilla - spiega - nessuno la indossava, né gli animatori sul posto né il conducente del pullman che ci ha portato sull'isola di Pag. Ci siamo fatti trascinare ".