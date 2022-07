Disappunto e sconcerto: chi è lo steward idolo del web dopo l'evento di Fedez

Il concerto Love Mi di Fedez a Milano è stato un successo. Come spiegato dal rapper sono stati raccolti oltre 140mila euro in beneficenza per la fondazione Tog. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco allestito in piazza del Duomo a Milano, tra i quali anche Paky, giovane rapper campano trapiantato a Rozzano ormai da tanti anni, che ha fatto scalpore con la sua canzone trap intrisa di parolacce e allusioni, che da più parti è stata definita omofoba e sessista. Tra i tanti indignati per la musica di Paky, la rete ha trovato anche uno degli steward, che quel giorno si trovava a fare servizio di sicurezza tra il pubblico e che è stato immortalato dai telefonini dei presenti mentre si lascia andare ad ampie espressioni di dissenso davanti ai testi dei musicisti sul palco.

La sua più totale disapprovazione è diventata rapidamente un meme per i social ed è partita la solita "caccia all'uomo" per dare un nome a quel volto che è diventato l'emblema del concerto. Il suo nome pare sia Ivano Monzani e i video che lo riprendono hanno rapidamente assunto carattere di viralità. In particolare, l'uomo sembra non aver particolarmente apprezzato la canzone Blauer di Paky, soprattutto nel passaggio in cui il rapper dice: " Figlio di puttana, non finocchio, metto palle e pesce insieme quando me la fotto ". Comprensibile il suo moto di disapprovazione e di stupore nel sentire decine di migliaia di giovani che, senza remore, hanno urlato appresso al cantante quelle rime.

La sua reazione così naturale e spontanea l'ha reso in poche ore il nuovo idolo del web da parte dei giovanissimi, che non hanno comunque esitato a definirlo boomer, proprio perché scandalizzato davanti ai testi di Paky, libero esponente della cultura hip-hop della quale la musica trap e rap rappresentano una derivazione. Sono in tanti ora a considerare il signor Ivano Monzani ben più famoso del rapper Paky ma anche quelli che condividono le sue espressioni di disappunto: " Noi come lui quando ascoltiamo questa musica ". E poi ancora: " Siamo in molti a pensarla come te ".

Ma le espressioni dello steward sono comprensibili se si va a fare un giro sul suo profilo Facebook, dove l'uomo si dimostra un grande amante della musica rock classica, che spazia dall'hard rock all'heavy metal, con esponenti come Ozzy Osbourne, Queen of the stone Age e Depeche Mode, solo per citarne alcuni. Tutti musicisti ben lontani dalle melodie di Paky.