I 5 elementi per riconoscere le Ffp2 di qualità

Le mascherine che proteggono noi stessi e gli altri dal possibile contagio con Sars-Cov-2 sono soltanto le Ffp2, diventate obbligatorie per numerose attività da poche settimane e con una capacità di bloccare il virus quasi al 100% (se indossate correttamente).

Come riconoscere le Ffp2 valide

Nei laboratori chimici delle dogane vengono fatti i test su ogni mascherina. " Siamo un laboratorio all'avanguardia nell'analisi di queste tipologie di prodotti ", afferma a Repubblica Silvia Fremiotti, coordinatrice analisi mascherine Agenzia delle Dogane. Ma quali sono i test che vengono effettuati? " I più importanti riguardano l'efficienza del filtro e la resistenza respiratoria della mascherina stessa ". L'indicazione è quella di utilizzare, come detto, le Ffp2 (Filtering Face Piece) ma esistono anche le Fpp1 e le Fffp3: ogni numerazione indica il differente grado di protezione.

I 5 elementi delle mascherine

" Le Ffp1 hanno un'efficienza di filtrazione dell'80%, Ffp2 del 94% e le Ffp3, che sono le più prestazionali, hanno un'efficienza di filtrazione che arriva al 99% ", spiega al quotidiano Federico Pecoraro, vicedirettore del dipartimento laboratori di prova di Accredia, l'ente unico nazionale che si occupa di accreditare e verificare la competenza dei soggetti certificatori. Per poter essere certificate, spiega, è questo l'elemento di quantità che conta. Per non sbagliare, bisogna saperte che su ogni mascherina devono essere presenti cinque elementi differenti: il più importante è " il codice identificativo dell'organismo indipendente che rilascia la certificazione per l'immissione in commercio ", sottolinea Pecoraro. Il codice a cui allude è quello in stampatello con la scritta CE (Comunità Europea) e un numero di 4 cifre (2797, per esempio).

Gli altri elementi che devono essere riportati sulle mascherine per dimostrare come ci sia un iter per l'approvazione ad essere messe in commercio sono: il marchio del produttore, il modello che il produttore ha dato alla mascherina, la classe a cui appartiene e la norma di riferimento che stabilisce le caratteristiche, le prove da eseguire sulla mascherina per poterla classificare P2 piuttosto che P1 o P3. " Se ci sono questi cinque elementi possiamo stare un po' più tranquilli? ", domanda il giornalista. " Corretto ", risponde Pecoraro.

Quali sono le eccezioni

Vista la difficoltà di reperire le mascherine, soprattutto nella fase iniziale della pandemia, il governo italiano ha introdotto delle deroghe: ancora in questa fase, possono esserci dei dispsitivi immessi sul mercato con procedure in deroga. " Non troveremo, quindi, quegli elementi che ho descritto prima sulla mascherina ", sottolinea l'esperto. Quella contenente i 5 elementi è stata certificata. Quella che non riporta gli elementi ma soltanto una scritta (es. Kn95), non ha seguito l'iter di cui parlavamo prima. Il prezzo, però, non è un elemento che va preso in considerazione "perché dipende dal grado di automazione che il produttore ha installato nella propria azienda ", aggiunge Pecoraro.

Attenzione ai falsi