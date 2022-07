I pugni e le bastonate: 50enne ucciso per strada da un 20enne

Omicidio in strada a Torino, dove un uomo di circa 50 anni è stato massacrato di botte e percosso con un bastone da un 20enne. I fatti si sono svolti nella notte tra sabato e domenica in piazza Vittoria, erano circa le 4 del mattino quando è stato dato l'allarme dai residenti dei palazzi intorno. La polizia ha già fermato il giovanissimo assassino che, stando a quanto riporta la Stampa, subito dopo l'omicidio il ragazzo sia andato a casa di un vicino per chiedere un bicchiere d'acqua.

Ancora non sono chiari i motivi che hanno portato all'omicidio ma pare che il tutto sia nato da una rissa per futili motivi. Sentendo gli schiamazzi e le urla, gli inquilini degli appartamenti che si affacciano su piazza Vittoria hanno dato l'allarme ma quando sono arrivate le forze dell'ordine, per l'uomo non c'era ormai più niente da fare. In queste ore la polizia scientifica è impegnata nei rilievi del caso ma anche nelle perquisizioni a casa dell'assassino e delle sua vittima. È a casa di quest'ultimo, nello specifico nella sua cantina, che le forze dell'ordine hanno trovato uno zaino dal contenuto misterioso, che pare sia stato messo lì qualche ora prima dell'assassinio.