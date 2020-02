I segreti della tv clandestina: "La pay tv? Tutto a 10 euro..."

L’indagine delle Fiamme Gialle ha permesso di identificare e denunciare 223 persone ritenuti responsabili dell’acquisto di abbonamenti pirata per le principali piattaforme televisive a pagamento. Un evento che prima di ieri (martedì 18 febbraio) non si era mai verificato in Italia. Una vittoria, sulla carta. Online, però, la vendita di questo tipo di prodotto non cessa e i reseller non hanno paura di essere identificati.

Novantamila canali a una manciata di euro

Intanto facciamo chiarezza. Il caso riguarda l’Internet protocol television, anche meglio conosciuta come Iptv. Si tratta del metodo di distribuzione e fruizione illecita molto comune. Il funzionamento è complesso, ma cercheremo di semplificarlo. I cosiddetti “pirati” acquisiscono tutti i contenuti da piattaforme a pagamento come Sky, Dazn, Netflix e moltissime altre, modificano il codice e poi le trasmettono sulla app che fanno scaricare ai clienti dagli store digitali Android. Non serve essere degli hacker per abbonarsi: basta una televisione smart, ovvero con la possibilità di essere connessa a internet, e il gioco è fatto. I prezzi variano in base al rivenditore, ma sono sempre molto eccessibili e danno la possibilità di visionare circa 90mila canali.

Un business che non si ferma mai. A poche ore dalla conclusione dell’indagine della Finanza, i “reseller” della Iptv sono già a lavoro. Basta aprire Telegram e fare una rapidissima ricerca per trovare diversi gruppi che smerciano le piattaforme a pagamento per pochissimi euro. Ne contattiamo un paio, giusto per capire se qualcosa è cambiato. Per capire come lavorano e se veramente non sono intimoriti dalle mosse delle forze dell’ordine. Il primo gruppo a cui ci iscriviamo vanta 3616 iscritti e offre un catalogo vastissimo, con tanto di locandina personalizzata e filmati promozionali: “ Tutti i pacchetti Sky, Tutto Mediaset Premium, Dazn, Lega Pro, Seria A, Serie B, Champions League, Europa League, Formula Uno, Moto Go, documentari, musica, regionali… ”. Una lista infinita che include addirittura “ canali hot ”. Tutto a soli 10 euro. E come si paga? Scorrendo la chat, scrivono: “ Ricordo a tutti che accettiamo una delle modalità di pagamento più sicure ed anonime che ci sono.Vi basterà andare in un tabacchi e richiedere una ricarica Paysafe dell’importo che desiderate e vi rilasceranno un foglio con un codice che poi fornirete a me ”. E così " non dovrete lasciare nessun nominativo e il pagamento avverrà in forma anonima ”. Un dettaglio mica da poco. Contattiamo l’amministratore per capire come iscriversi e godersi un infinito mondo di televisione clandestina.

“Ho un migliaio di clienti”

Ci risponde in pochi minuti: “ Ciao, il servizio funziona tramite un app che scarichi sul telefono o sul tv box o Firestick o sulla Smart tv se ne hai una. Compreso nel pacchetto hai tutto Sky compresi i Primafila, Dazn, Premium,film On demand, serie tv ”. Poi precisa: “ I costi sono 1 mese 10 euro, 3 mesi 30, 6 mesi 50, 12 mesi 90 ”. E infine aggiunge: “ Modalità pagamento Paypal, Paysafe o Postepay” . Nulla di nuovo. Chiediamo se non rischiamo denunce (domanda più che lecita di questi tempi). Lui digita e preme invio: “ No, no. Il nostro servizio è top per quanto riguarda la sicurezza: criptato coperto da vpn sever estero ”. Prima di fingere di recarci al tabaccaio per pagare, chiediamo come mai sono stati pizzicati in 200. Ancora una volta, il “pirata” si collega e scrive: “ Sono quei deficienti che prendono liste online non sicure. II nostri server sono sicuri: attivi da 9 anni ”. Un vero professionista. Ma che giro d’affari gestisce? Ci rivela che non fa tanti soldi ma “ arrotondiamo ”, precisando che “ siamo più soci ” e ognuno guadagna circa “ 1500 al mese ”. Un stipendio pulito pulito. Purtroppo per lui la trattativa si stoppa sul pagamento: non siamo poi così interessanti. Preferiamo sondare il mercato.

"Beccano solo i polli"