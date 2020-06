I video saluti dei vip? Da oggi solo a pagamento e con tariffario. Si parte da 5 euro

Avere una foto con un personaggio noto è da sempre un trofeo da esibire. Con gli anni, con l'evoluzione della tecnologia e con l'avvento dei social, le foto si sono trasformate in video ma, soprattutto, in videodediche. Sono tantissimi quelli che chiedono un saluto al vip di turno, per se stessi o per regalarlo a un amico o a un parente. La casella privata dei volti della tv, del cinema, della musica e dello sport è intasata di richieste di questo tipo. Vanno per la maggiore le richieste di auguri per i 18esimi, per i matrimoni e per le lauree. Quindi perché non provare a costruirci un business? Negli Stati Uniti è già una pratica assai nota e sono tantissimi i vip che, forse per arrotondare o forse per scoraggiare le richieste, chiedono fior fior di dollari per concedere un video in cui salutano la persona di turno. Il carnet italiano non è ancora molto ricco ma è presumibile che presto si arricchirà di ulteriori volti più o meno noti.

C'è un vero e proprio tariffario, che per il mercato italiano parte da 5€ e arriva fino a 100€. Sono una ventina per adesso i personaggi che hanno deciso di provare questa strada, forse spinti dal momento di crisi che ha messo in standby il mondo dello spettacolo e dello sport, quindi anche i guadagni di molti di loro. Tra i volti noti che si fanno pagare le cifre più alte per concedere un saluto video ci sono Victoria Silvstedt e Heather Parisi. Le due bellissime showgirl chiedono, rispettivamente, 90 e 100 euro per un saluto, che in entrambi in casi verranno devoluti in beneficenza. " Victoria può fare praticamente tutto ciò che ti aspetteresti da una donna ", si legge nella sua pagina personale sul sito che in Italia si occupa di questo business, dove la top model si racconta con un video saluto in inglese. I fan di Marco Ardemagni dovranno sborsare 50€ per ricevere un video dalla calda voce di Rai Radio 2, che promette saluti in quartine. Bastano 20€, invece, per richiedere i video saluti di Eva Grimaldi, Giovanni Ciacci e Marco Melandri. Ne servono 25, invece, per un saluto da parte di Elisabetta Coraini, l'indimenticata Laura Beccaria di CentoVetrine.

Ci sono poi gli sportivi come Mirko Antonucci dell'AS Roma (15€), Ken Sema dell'Udinese Calcio (30€), la tennista Corinna Dentoni (15€) e l'ex gloria del ciclismo Claudio Chiappucci (10€). I più giovani non possono perdere l'occasione di un saluto da parte di Ottavia De Vivo, famosa tiktoker che chiede solo 5€ per mandare un video ai suoi ammiratori. Questi sono solo alcuni dei volti noti che hanno deciso di sbarcare sulla piattaforma, chi per un guadagno e chi per beneficenza. All'estero i tariffari sono ben più cospicui, come dimostrano i 350$ chiesti da Gloria Gaynor o i 200$ per James Van Der Beek, iconico protagonista di Dowson's Creek.

Sembra che anche i volti noti nel nostro Paese abbiano usufruito di questo servizio. Voci su Twitter mormorano che il video messaggio pubblicato da Andrea Petagna su Instagram poche ore fa e proveniente dalla leggenda del basket NBA Dennis Rodman, non sia altro che il frutto di uno di questi servizi. L'ex cestista, infatti, fa parte del carnet di un sito americano, dove con 600€ si può richiedere il video del campione. " Tutti ti vogliono bene Andrea! Rispetto ", dice Rodman nel video dopo essersi sperticato in complimenti per il calciatore. " Allora, vi spiego la buffonata di Petagna: c'è un sito dove pagando si può avere un cameo di una serie di vip e giocatori. Tra questi c'è anche il mitico Dennis Rodman. Basta pagare 600 dollari. La figura da scemo invece non ha prezzo ", si legge in uno dei tanti tweet condivisi nelle scorse ore, molti dei quali stranieri.