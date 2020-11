Oltre 37mila nuovi contagi e 544 decessi

Dal bollettino dei contagi della Protezione civile si segnala un calo dei contagi, e dei tamponi processati, rispetto a ieri. Sono 37.255 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi su 227.695 tamponi analizzati. In 24 ore sono stati registrati 544 morti e 12.196 decessi. Scendono nettamente i nuovi ricoveri su scala nazionale, 560 in più rispetto a ieri, di cui 76 in terapia intensiva. Il rapporto dei nuovi contagi sui tamponi testati è del 16,36%. La seconda ondata sembra sia arrivata a un appiattimento o, comunque, a una riduzione della sua crescita. Il rapporto si mantiene stabile da diversi giorni (ieri era 16,04%) e anche l'incremento su base settimanale non è più esponenziale. Inoltre, oggi per la prima volta dopo molte settimane il numero di nuovi casi assoluti è inferiore rispetto a quelli registrati una settimana fa, quando erano 39.811 su 231.673 tamponi (rapporto del 17,18%).

Alla luce dei nuovi dati, anche se non ancora consolidati, sembra si inizino a vedere i risultati delle restrizioni introdotte dieci giorni fa, con l'istituzione delle tre aree di rischio nel Paese. Da domani ci sarà una nuova stretta su altre regioni, soprattutto Toscana e Campania che da gialle diventeranno rosse e subiranno il lockdown light a cui sono già sottoposte Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria. Altre regioni passeranno da gialle ad arancioni con l'obiettivo di piegare ulteriormente la curva dei contagi e uscire dall'emergenza sanitaria, che sta mettendo in ginocchio gli ospedali del Paese. " Un elemento molto importante è che la parte di asintomatici supera abbondantemente il 50% ", ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss. A dronte di un rallentamento dell'espansione dell'epidemia, però, continuano ad aumentare i posti letto occupati nei reparti Covid e nelle terapie intensive, anche se sembra che il ritmo di crescita sia rallentato.