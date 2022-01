Ha solo una dose: imbarco negato a una malata di tumore

A una donna che avrebbe dovuto subire un intervento urgente per un tumore al Gemelli di Roma le è stato negato l'imbarco perché in possesso solo della prima dose del vaccino.

L'assurdo caso si è verificato il 10 gennaio scorso quando la donna si è recata a Olbia per prendere il traghetto per Civitavecchia, "Avendo noi fatto il vaccino il 7 gennaio, e non essendo dunque ancora trascorsi i 15 giorni per l'arrivo della certificazione verde, avevamo ottenuto dal nostro medico un certificato che attestava come io e lei, io come accompagnatore perché lei è invalida al 100%, potessimo partire", ha raccontato all'Adnkronos il marito della cagliaritana affetta di tumore.