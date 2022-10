Donne compiacenti e 6.500 euro: ecco i finti matrimoni per clandestini

L'immigrazione incontrollata in Italia non è solamente un pericolo per la sicurezza nazionale, come dimostrano le cronache. È anche una fonte di alimentazione economica per la criminalità, un business, come si evince anche dall'ultima operazione condotta dai carabinieri di Caserta, su delega della procura di Napoli, che ha portato all'esecuzione di 18 misure cautelari nelle province di Napoli, Caserta, Bergamo e Milano a seguito dell'organizzazione di finti matrimoni tra italiani e migranti.

L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata a favorire l'illecito ingresso e l'indebita permanenza nel territorio italiano di stranieri clandestini e irregolari. L'indagine è partita oltre tre anni fa, nel luglio 2019, e ha permesso di risalire all'organizzazione che gestiva i matrimoni di comodo tra italiani compiacenti, che percepivano in cambio della loro disponibilità una somma di denaro, ed extracomunitari, ai quali venivano chiesti fra 5mila e 6.500 euro in contanti.

Sono emersi oltre quaranta matrimoni fittizi, che permettevano agli stranieri, irregolari sul territorio italiano, di avviare le pratiche per ottenere il permesso di soggiorno e, in seguito, cittadinanza italiana, che spetta di diritto a seguito del matrimonio con un cittadino italiano. Un giro d'affari di circa 200mila euro che si svolgeva in tutto il Paese anche se chi ha materialmente gestito l'organizzazione era residente prevalentemente tra le province di Napoli e Caserta, in particolare a Napoli, Castel Volturno, Mondragone, San Cipriano d'Aversa e Avezzano.

Un giro di affari che si alimentava con i continui arrivi di immigrati irregolari senza diritto di protezione internazionale, che hanno così trovato un modo per aggirare la legge sfruttando la compiacenza illegale. L'indagine di Caserta è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, che ha ricostruito le ramificazioni e la consorteria dell'organizzazione. Cinque persone sono finite in carcere, altre 11 ai domiciliari e per altri due indagati, invece, è stato disposto l'obbligo di dimora. Gli indagati sono cinque stranieri e tredici italiani, tra cui due donne. Secondo quanto è emerso, l'organizzazione reclutava donne compiacenti o in stato di indigenza che si rendevano disponibili a contrarre matrimonio con gli immigrati.