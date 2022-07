Imprenditore italiano ucciso a colpi di pistola in Messico

Un imprenditore italiano, Raphael Alessandro Tunesi, è stato ucciso a colpi di pistola a Palenque, nello Stato messicano del Chiapas, a circa 130 km di distanza da Ciudad del Carmen. La notizia è stata confermata dalle autorità locali. L'ambasciata italiana a Città del Messico, in rapporto di stretta collaborazione con la Farnesina, sta monitorando il caso con la massima attenzione affinché sia fatta luce sull'episodio. Lo rendono noto fonti del ministero degli Esteri

L'omicidio

Stando a quanto riporta il quotidiano online cronica.com, l'imprenditore è stato assassinato venerdì pomeriggio mentre stava andando a riprendere le figlie a scuola. La Policía ha riferito che " lo hanno trovato morto all'interno di un veicolo con diverse ferite d'arma da fuoco ". L'aggressione mortale si è consumata nelle vicinanze della istituto scolastico "La Escriba", a Palenque, città dove la vittima viveva e gestiva un hotel di lusso ispirato all'archeologia Maya. Anche sulla carrozzeria dell'auto, una Bmw, ci sarebbero i segni dei proiettili esplosi da un " commando di sicari ". Secondo quanto scrivono i quotidiani locali, l'imprenditore è morto al Palenque General Hospital dove è stato trasportato già in condizioni disperate. Le indagini avviate per risalire ai responsabili del crimine hanno portato quasi subito alla localizzazione della moto utilizzata per l'attacco abbandonata, insieme a proiettili inutilizzati e ad alcuni abiti, in una zona di ecoturismo denominata "La Cañada".

Chi era l'imprenditore ucciso

Sposato da 21 anni con la moglie messicana di nome Elizabeth, Alessandro Raphael Tunesi era padre di tre figlie. Imprenditore di successo e proprietario del Boutique Hotel Quinta Chanabnal di Palenque, era considerato un esperto della cultura Maya. Pare, infatti, che fosse in grado di decrittare e leggere le epigrafi, parlando anche il dialetto Chòl come fosse la sua lingua madre. Nel 2014 Raphael Tunesi pubblicò, insieme a Antonio Aimi, il volume "L'arte Maya" per Giunti editore.