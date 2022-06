"Da imprenditrice digitale...". È polemica sulla Ferragni per il necrologio a Del Vecchio

La morte di Leonardo Del Vecchio ha scosso gli ambienti imprenditoriali del nostro Paese. Il patron di Luxottica è stato uno dei fari dell'imprenditoria italiana per la quale è stato pioniere ed esempio. Amato e rispettato da tutti, Leonardo Del Vecchio è l'emblema del self made man italiano: l'infanzia in un collegio milanese, il primo lavoro come garzone e poi l'apertura di una bottega artigiana in Trentino da dove poi è partito il mito Luxottica. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua dipartita e, tra questi, anche quello di Chiara Ferragni. L'influencer ha pubblicato un necrologio a sua firma sul Corriere della sera ma l'impostazione del messaggio ha fatto storcere il naso a molti, che l'hanno accusata di egocentrismo anche in questa situazione.

" Da imprenditrice italiana ho sempre ammirato Leonardo Del Vecchio. Ho avuto l'onore di conoscerlo visitando lo stabilimento che lui stesso ha costruito ad Agordo. Mi unisco al cordoglio della famiglia e di tutta Luxottica per la scomparsa di uno dei padri dell'industria italiana. Chiara Ferragni ", si legge sulla pagina dei necrologi del quotidiano. Effettivamente, più che un necrologio, quello di Chiara Ferragni sembra un post Instagram, il canale di comunicazione al quale la moglie di Fedez è maggiormente avvezza. Chiara Ferragni mette al primo posto il suo ruolo di "imprenditrice digitale", poi rivela di averlo conosciuto, quindi mettendo ancora una volta in primo piano la sua persona, e solo in ultima battuta si trova il cordoglio per Leonardo Del Vecchio.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni finisce nella bufera con l'accusa di egocentrismo. La maggior parte dei messaggi di cordoglio che sono stati condivisi sui social o, comunque, nelle pagine dei necrologi nazionali hanno l'obiettivo di ricordare le opere e la persona di Leonardo Del Vecchio. Nessuno ha posto la propria persona in evidenza a discapito della figura del patron di Luxottica. Ci voleva Chiara Ferragni che si presenta come "imprenditrice italiana" a mettere in ombra l'immagine di uno dei più grandi capitani d'azienda del nostro Paese, capace di fondare un impero economico straordinario a partire da una bottega artigiana.