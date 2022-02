Ore 4:30 "ordine di evacuazione". L'inferno sul traghetto italiano

L’incendio è divampato all’alba mettendo in pericolo la vita di centinaia di turisti. Le fiamme hanno avvolto in poco tempo il traghetto italiano Euroferry Olympia, di proprietà della Grimaldi Lines, con a bordo 239 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio. L’imbarcazione, secondo le prime informazioni fornite dalla polizia portuale greca, viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi ed era a circa nove miglia dalla costa, nell’area di ricerca e soccorso della Grecia. Poi, l’incendio improvviso, le cui cause non sono ancora note. Sembrerebbe che l'innesco che ha dato origine alle fiamme era in uno dei garage del traghetto.

La guardia costiera greca si è subito mobilitata per i soccorsi, coadiuvata da una fregata classe Hydra della marina militare della Grecia e tre elicotteri, in aggiunta a sei imbarcazioni tra cui alcune arrivate dall’Italia, inviate dalla capitaneria di porto di Roma. Per fortuna non c’è stato bisogno di intervenire, dato che il comandante dell’Euroferry Olympia aveva già chiesto ai passeggeri di lasciare il traghetto. Alle ore 7 di questa mattina la nave è stata completamente evacuata utilizzando i mezzi di salvataggio in dotazione.

I 237 passeggeri e i 51 membri dell’equipaggio, come confermato dalla guardia costiera greca, stanno tutti bene, solo una persona ha avvertito un leggero malore; la prontezza del comandante nell’ordinare evacuazione immediata del natante ha evitato una tragedia. Un pattugliatore della guardia di finanza italiana, il “Monte Sperone”, è intervenuto successivamente per il salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio del traghetto. Il mezzo si trovava in zona per un altro intervento di soccorso a un natante in avaria, quando è stato ingaggiato dalle autorità greche per prestare soccorso al traghetto. Il pattugliatore ha effettuato le operazioni di trasbordo, prendendo in salvo 243 persone. "In questo momento - ha dichiarato Paul Kyprianou, responsabile relazioni esterne Grimaldi Group, in collegamento con Rainews 24 - le persone sono state evacuate e saranno trasportate a Corfù. Da lì organizzeremo il transfert per il ritorno in Italia" .

L’Euroferry Olympia, da quanto si apprende, è di nuova costruzione e sarebbe dovuto arrivare a Brindisi alle ore 8.30. Solitamente il traghetto effettua un servizio quotidiano di linea con il porto di Igoumenitsa. Così come non si conoscono ancora le cause dell’incendio, non è stata ancora resa nota la lista dei passeggeri a bordo, in particolare non si hanno notizie sulla loro nazionalità. L'equipaggio e il comandante, invece, dovrebbero essere italiani. Grimaldi Group ha fatto sapere che non risultano sversamenti di combustibile a mare e, a quanto pare, non è compromessa la stabilità della nave. Intanto, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato questa mattina il comandante generale della guardia di finanza, il generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana, per fargli i complimenti per il salvataggio dei passeggeri della nave, chiedendogli di esprimere l'apprezzamento e la riconoscenza all'equipaggio della motovedetta.