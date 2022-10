Cade durante una gara di motrocross e muore a soli 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è morto durante una gara di motocross, dopo essere rimasto gravemente ferito. La giovane vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia, dove è però deceduto poco dopo il suo arrivo. Durante la gara il pilota, subito dopo la partenza, è rimasto coinvolto insieme ad altri partecipanti in un incidente e, secondo quanto emerso fino a questo momento, una o più moto lo avrebbero con ogni probabilità investito.

Il trasporto in ospedale in condizioni disperate

L’adolescente è deceduto in ospedale dove era stato trasportato in condizioni disperate dopo essere stato soccorso e rianimato sul posto dai soccorritori dell'Area univa per le emergenze urgenze, intervenuti tempestivamente con una automedica. Subito dopo è stato trasferito agli Spedali Civili. Il grave incidente si è verificato verso le 12.30 di oggi, domenica 2 ottobre, durante una gara regionale di motocross a Rezzato, comune in provincia di Brescia. La gara è stata ovviamente sospesa. Sul luogo della tragedia ci sono adesso i vigili del fuoco e i carabinieri di Brescia che stanno facendo i rilevamenti del caso per poter ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.