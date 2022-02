L'esperienza a Sanremo, poi lo scontro mortale: addio allo chef Alessio Terranova

Tragedia nel Messinese: è morto lo chef Alessio Terranova, vittima di un incidente stradale. Il 37enne viaggiava a bordo di una Bmw bianca che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guard rail sul ponte della strada statale 113, al confine tra Oliveri e Falcone. A bordo della vettura anche un altro passeggero, rimasto ferito e ricoverato all’ospedale Giuseppe Fogliani di Milazzo: le sue condizioni sarebbero serie.

Troppo gravi le ferite riportate dallo chef: inutile la corsa in ambulanza all'ospedale di Patti: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i carabinieri: le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e sono attesi aggiornamenti.

Molto conosciuto nel territorio, Terranova era tornato da pochi giorni dalla nuova esperienza al Festival di Sanremo: era infatti tra gli chef di Casa Sanremo, una grande gioia dal punto di vista professionale, come testimoniato dalle tante foto condivise sul web, scatti dedicati al suo lavoro ma anche alla kermesse canora. Purtroppo, ora, la tragedia.

Il sindaco di Falcone, Nino Genovese, ha ricordato il giovane cuoco: “Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece, tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell’atto non fatto” .