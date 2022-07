"Possibile blackout. Non prendete l'ascensore". Incubo incendi sul Carso

Dopo l'incendio divampato sul Carso, Trieste rischia di rimanere isolata. Lo ha annunciato il sindaco del capoluogo friuliano Roberto Dipiazza: " C'è un incendio nella vicina Slovenia - ha spiegato all'Ansa il primo cittadino triestino - per cui potrebbe essere sospeso il collegamento di energia elettrica. Terna ci ha messo in allarme ". Poi l'appello ai concittadini: " Prego di non utilizzare gli ascensori. Senza energia, corriamo il rischio di rimanere senz'acqua ". Anche a Firenze, dove ieri sera è scattatto l'allarme per un incendio in zona Argingrosso, il sindaco Claudio Nardella aveva invitato i residenti a chiudere le finestre in attesa che i Vigili del Fuoco domassero le fiamme.

L'incendio sul Carso

Continua l'incubo incendi sul Carso italiano. Le fiamme hanno oltrepassato la frontiera e quattro paesini, di là dal confine con la Slovenia, sono considerati in pericolo. La notizia è stata diffusa nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 luglio, dall'agenzia di stampa slovena STA. " L'incendio che divampa in Italia si è diffuso nella regione slovena del Carso, a ovest . - si legge sul sito dell'Agenzia - Quattro villaggi sono in pericolo e vengono evacuati. Le persone sono invitate a lasciare i villaggi di Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu e Nova Vas ". Il comunicato stampa è stato diramato dal centro regionale della Protezione civile per il nord del Primorska.

Sfollati a Jamiano

I Vigili del Fuoco hanno chiesto l'evacuazione " urgente " di altre 50 persone da Jamiano, una frazione del Comune di Doberedo. Al momento si contano circa 200 sfollati, molti dei quali sono stati ospitati nel Centro civico di Gradina. Le operazioni di contenimento e spegnimento dei focolai attivi sono state definite " difficoltose " anche se la situazione semberebbe in leggero miglioramento. Secondo quanto riferisce il sito triesteallnews.it, le " situazioni più complesse " sono ancora i focolai del Lisert autostrada che continua a far rimanere chiusa la stessa nella corsia verso Venezia.

Fgv: "Massima allerta"